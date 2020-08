Si vous venez d’apprécier The One and Only Ivan sur Disney Plus, saviez-vous que vous pouvez visiter de nombreux décors en personne? Alors que le film a utilisé beaucoup de magie Disney, de nombreux endroits sont de vrais endroits à Lakeland, en Floride. En 2018, l’équipe de tournage s’est rendue en ville pour obtenir des images du cinéma local, du centre commercial, de l’école et d’une rue résidentielle pour le film familial sauvage.

La ville a été le théâtre de nombreux événements, notamment The Waterboy, Edward Scissorhands, M. Baseball de Tom Selleck, China Moon d’Ed Harris et Grace is Gone de John Cusack.

What’s On Disney Plus »Roger Palmer a récemment revu le film. Découvrez ce qu’il pense de l’histoire du dos argenté.

Accès au volant Silver Moon

Un média local a été autorisé à prendre des photos du tournage, le jour du tournage. Au fur et à mesure que vous continuez à faire défiler, vous verrez pourquoi les dépisteurs ont choisi cet endroit digne d’Insta. C’est tout simplement emblématique.

Voir ce post sur Instagram Ce côté-œil de Bryan Cranston cependant. 😂 En 2018, le film de Disney, «The One and Only Ivan», a été tourné pendant plusieurs jours, dans divers endroits de Lakeland, y compris le Silver Moon Drive-In. 🍿 Le film – qui parle d’un gorille à dos argenté nommé Ivan, qui vit dans une cage au centre commercial – met en vedette Bryan Cranston, ainsi que les voix de Sam Rockwell, Angelina Jolie et Helen Mirren. Même si le film ne verra pas de sortie en salles à cause du COVID-19, il sera diffusé sur Disney + à partir du 14 août. ✨ #LALtoday // 📸: @silver_moon_drive_in Un post partagé par LALtoday (@thelaltoday) le 8 juillet 2020 à 13h59 PDT

West Palm Drive

Cette rue étroite a une magnifique canopée d’arbres, et l’une des plus anciennes maisons sur la route a été utilisée dans le film. Bizarrement, les producteurs ont demandé aux propriétaires de cette vieille voiture de déplacer ses roues vieilles de plusieurs décennies sur le plateau.

Centre commercial Southgate

Southdale est connue pour son arc, une caractéristique originale de la place de 1957. Les cinéastes ont remplacé sa signalétique numériquement, pour dire «Big Top Mall»:

La signalisation n’est pas entièrement numérique. Boardwalk Bargains et Bowl-A-Rama ont été installés pour la journée, tandis que les vrais détaillants étaient fermés:

Le centre commercial n’est qu’une place: il n’y a pas d’intérieur pour qu’Ivan et ses amis les animaux soient exposés dans la vraie vie. Ainsi, la cour centrale en plein air du centre commercial a été décorée de vert, pour permettre aux artistes d’effets visuels de la transformer en une entrée de centre commercial.

Voilà ce que j’appelle un signe:

Si vous visitez Lakeland lors de votre prochain voyage en Floride, consultez le site Web du tourisme de la ville, lakelandgov.net/fun pour plus d’informations sur la communauté, ou visitezcentralflorida.org/cities-towns/lakeland pour les points chauds touristiques.

Allez-vous vérifier l’un de ces endroits?

Nick Moreau

Nick Moreau travaille dans des archives, plongeant dans le passé de sa communauté. Sur DisKingdom, il se concentre sur le contenu vintage de Disney.