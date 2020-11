Equilibrio est le mot qui peut définir le nouveau phénomène de Telecinco, L’île des tentations. Bien sûr, c’est une émission de télé-réalité. Et, bien sûr, il reçoit des commentaires du contenu et des personnages de la chaîne elle-même, un microcosme que Mediaset nourrit depuis des années à travers des programmes tels que Sálvame, la datation des femmes et des hommes et vice versa, Viva la vida et d’autres émissions vedettes telles que Survivors ou Big Brother. Avec L’île des tentations, Telecinco a atteint l’équilibre souhaité entre le divertissement pur et l’équivalent télévisuel de la restauration rapide: simple, sans qualité extrême, mais digeste. Quelque chose qui, dans les réseaux sociaux, a propulsé le débat complexe et éternel sur où se trouve la ligne qui sépare le divertissement et ce qui pourrait être considéré comme un trash TV (un ensemble de programmes télévisés avec un contenu grossier et vulgaire, selon le RAE) au niveau suivant: le respect, ou pas, à ce que chacun veut voir sans évaluation morale. L’audience de Telecinco semble claire à ce sujet: chaque semaine, l’émission de télé-réalité a de plus en plus de téléspectateurs.

Dans L’île des tentations, la fidélité et la confiance de cinq couples, dont la relation n’est peut-être pas à son meilleur, sont mises à l’épreuve. En arrivant au resort de luxe où il se déroule, ils sont séparés en deux maisons, d’une part les hommes avec dix autres participants célibataires et de l’autre les femmes avec dix autres participants célibataires. Le reste du programme est aussi dans le format lui-même: tout ce qui s’est passé sur l’île et les galas (mercredis et dimanches) est enregistré (cela s’est fait en été dans un complexe en République dominicaine), mais le débat du mardi est en direct , l’une des forces du contenu Mediaset. Un équilibre également atteint chez ses présentateurs. A cette occasion, la chaîne n’a pas eu besoin de la présence de son fleuron, Jorge Javier Vázquez. Sandra Barneda dans les galas et Carlos Sobera dans les débats, tous deux expérimentés dans ce type de programmes, portent le poids de la réalité, qui après les premiers versements dépasse en moyenne 2500000 téléspectateurs dans les galas (principalement moins de 45 ans) et dans les deux débats tenus jusqu’à présent, il est passé d’un million de téléspectateurs dans le premier à un million et demi dans le second.

L’amélioration du débat a eu un petit truc: le premier a été diffusé sur Cuatro, et compte tenu des mauvais résultats d’audience, Mediaset a décidé de mettre fin à la transversalité qui fonctionnait si bien avec le premier opus en février et l’a passé directement à Telecinco ( comme il l’a fait vendredi dernier avec la participation de Fernando Simón à Planeta Calleja, le programme fixe de Cuatro). Un mouvement également cohérent avec les données d’audience d’août et de septembre, mois au cours desquels sa rivale directe, Antena 3, a amélioré ses chiffres en prime time, devenant ainsi la première chaîne de cette tranche horaire, ce qu’elle n’avait pas fait depuis janvier. 2019. Bien que dans l’audience totale, la principale chaîne Mediaset a été le leader de la part d’écran pendant 25 mois consécutifs.

Le fait que le programme soit déjà enregistré et puisse être édité à volonté, favorise la narration recherchée: jouer avec les relations de ce groupe de participants (entre 19 et 38 ans), assembler progressivement chaque personnage et réaliser un gala qui ne perd pas de rythme et qui ne manque pas de rebondissements et de surprises. Cette apparence artificielle et la manière dont les participants et les spectateurs sont traités ont rouvert un débat animé sur Twitter cette semaine. D’une part, ceux qui accusent ces formats d’être contraires à l’éthique dans leur jeu avec le divertissement, les sentiments des participants, l’utilisation de stéréotypes de genre et même envers les téléspectateurs, qui considèrent qu’ils sont trompés en montrant tout comme si c’était naturel. Dans l’autre, ceux qui défendent que ce n’est rien de plus qu’un programme de divertissement où les candidats savent à quoi ils sont exposés et où les téléspectateurs sont très conscients de ce qu’ils voient et qu’ils blâment le premier pour le péché d’une supposée supériorité. moral.

Ceux d’entre nous qui ne voient pas l’île des tentations sont la résistance. Il peut être enduré sans être hypnotisé avec des minuties répétées et une musique du seigneur des anneaux en arrière-plan. Dois-je vous dire un secret? Ils composent tout, m’a dit un ami qui éditait ce trash TV. – Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) 5 octobre 2020

Les numéros de l’île aux tentations commencent à nous faire oublier que les deuxièmes tranches de ce type de programme sont pires parce que les participants savent déjà ce qu’ils vont trouver. Et c’est que le casting, une fois de plus, est essentiel dans une émission de télé-réalité. Telecinco y a également trouvé l’équilibre, avec des participants anonymes (quelque chose qui dans Big Brother a cessé de donner de bons résultats) et d’autres semi-connus du public fidèle de la chaîne et des figures régulières de Telecinco dans les débats. Antena 3 a doublé son pari sur la série turque Mujer en diffusant des épisodes plus courts et pendant trois jours d’affilée (lundi, mardi et mercredi) pour garder le pouls aux heures de grande écoute. Il y a deux nuits, la série a réalisé son meilleur record un mardi, avec deux millions de téléspectateurs, derrière MasterChef Celebrity et en avance sur le débat sur L’île des tentations. La série télé-réalité Mediaset poursuit son programme de progression par programme en attendant les prochaines premières du créneau horaire le plus convoité, comme Mask Singer sur Antena 3 ou la valeur sûre de La que se avecina sur Telecinco.