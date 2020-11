Mexico.- Spécialistes en traumatologie et orthopédie de la IMSS à León, Guanajuato, a effectué une réimplantation totale du bras chez Melissa, patiente de 20 ans; qui a subi un accident de travail avec une machine qui lui a complètement arraché un membre.

Après avoir été victime de l’accident, Melissa a été admise à l’hôpital général de Subzona (HGSZ) n ° 7 de San Francisco del Rincón et en raison des soins dont elle avait besoin, elle a été transférée à l’UMAE n ° 1.

«Au moment de l’accident, je n’ai pas ressenti de douleur, mais j’ai ressenti de la panique, j’ai crié et demandé de l’aide à mes collègues. Je me sentais incomplet, je croyais que mon bras avait été totalement détruit et les médecins m’ont dit qu’ils ne m’avaient pas assuré de sauver mon membre, mais qu’ils allaient faire de leur mieux. J’étais en train de m’habituer à l’idée que je perdrais mon bras », a déclaré Melissa.

L’intervention chirurgicale a duré sept heures et a été réalisée avec la coordination des différentes spécialités et services de l’UMAE n ° 1 du fait que le patient a été admis en état de choc et avec une perte de sang importante; Elle a donc été immédiatement stabilisée et vingt minutes après son entrée à l’hôpital, le travail médical a commencé dans la salle d’opération.

Une réimplantation totale du bras droit a été réalisée, en prélevant des greffons de la jambe gauche du patient pour redonner la circulation du membre amputé et assurer sa survie.

Les spécialistes ont travaillé sur la revascularisation et la procédure a également inclus les spécialités de traumatologie et orthopédie, chirurgie reconstructive et angiologie.

La spécialité Chirurgie Reconstructrice a travaillé sur les vaisseaux et les nerfs affectés pour réaliser la réimplantation et bien que le pronostic fonctionnel du membre soit réservé, un gros travail d’esthétique a été réalisé au profit du bénéficiaire, en ne constatant pas la perte totale du bras.

De son côté, la spécialité de Traumatologie et Orthopédie était chargée de joindre l’os par une reconnexion et de donner stabilité et soutien au membre au moyen d’un fixateur externe, qui sera maintenu pendant quatre à six mois, puis il commencera par une rééducation pour éviter le bras pour se contracter.

Voyant le résultat de l’opération, Melissa a noté: «Je me suis retournée et j’ai vu mon bras. J’ai été soulagé d’apprendre que mes médecins avaient réussi à le reconstruire. Grâce à eux, je suis complet, je ne retrouve peut-être pas le mouvement, mais je sais qu’ils ont fait de leur mieux ».

Mme Clara, la mère de Melissa, a déclaré: «Ils ont bien pris soin d’elle depuis son arrivée, ils rendent un très bon service; Ils lui ont donné le temps dont elle avait besoin, ont tout fait pour garder son bras, ce qu’elle voulait. Je suis très reconnaissant pour ce qu’ils ont fait pour ma fille.

LEE Docteur de l’IMSS survit à la ventilation mécanique; les camarades de classe pensaient que c’était un exercice

ebv