L'INAI ordonne à Segob de donner une version publique de l'affaire Atenco

Mexico.- L’Institut National de la Transparence, de l’Accès à l’Information et de la Protection des Données Personnelles (INAI) a chargé le Ministère de l’Intérieur (Segob) de délivrer une version publique des documents impliqués dans l’enquête préliminaire, le dossier d’enquête et les affaires pénales liées à l’affaire Atenco, dans laquelle des femmes ont subi de graves violations des droits humains, en 2006.

De même, il doit fournir le plan de formation des officiers de la police fédérale (actuelle garde nationale), ainsi que l’observatoire indépendant.

La commissaire Josefina Román Vergara a souligné que le 28 novembre 2019, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a déclaré la responsabilité de l’État mexicain pour les graves violations des droits humains commises contre 11 femmes qui ont subi des détentions illégales et arbitraires, de la torture physique, psychologique et sexuel, et le manque d’accès à la justice, au mois de mai 2006.

Dans ce contexte, une personne a demandé au Secrétaire de gouvernement divers contenus d’information liés aux progrès réalisés par l’État mexicain avec l’arrêt rendu par la Cour suprême interaméricaine, dans le cadre de l’affaire Atenco.

En réponse, l’agence a indiqué que la condamnation était assortie de diverses instances de l’État mexicain par l’intermédiaire des autorités compétentes des juridictions locales et fédérales; et il a souligné que la Cour interaméricaine s’est prononcée sur le suivi et le respect des décisions contre notre pays; à cet effet, il a indiqué le lien où il pouvait consulter ledit suivi.

Ce qui précède a conduit à un appel en révision dans lequel l’appelant a contesté la réponse donnée, car il estimait qu’elle ne correspondait pas à ce qui était demandé.

En effet, la présentation de la commissaire Josefina Román Vergara a vérifié que le lien Internet vers lequel l’individu a dirigé l’affaire ne contient pas les avances demandées, mais fait référence à la résolution de conformité du 7 octobre 2019; dans lequel le remboursement au Fonds d’assistance a été réputé exécuté; pour lequel le grief du requérant était fondé.

Román Vergara a expliqué que ce qui a commencé comme un conflit entre les producteurs de fleurs de San Salvador Atenco, dans l’État du Mexique, et la police étatique et municipale, a déclenché une série de barrages routiers, de marches et d’affrontements entre non-conformistes et policiers qui ont fait deux morts et deux morts. 191 détenus, dont 183 ont signalé des violences policières et 31 des 50 femmes détenues ont signalé des abus sexuels, qui se sont tous produits pendant leur arrestation et leur transfert.

Il a ajouté que, sur la base de ce qui précède et en analysant les faits, les preuves – experts, déclarations, plaintes et autres actions à la lumière des droits de l’homme protégés par la CIDH -, il a été déterminé qu’il y avait, entre autres, de graves violations de la les droits fondamentaux des victimes, tels que la discrimination et la torture, ainsi que la violence physique, psychologique et sexuelle, y compris les actes de torture; subies par 11 femmes victimes de cette affaire, “du point de vue de ce rapport, le droit de savoir doit être prioritaire en cas de violations graves des droits de l’homme, par rapport à toute réserve éventuelle”.

