Mexico.- Le 31 mai, date limite pour le Congrès de l’Union pour définir les règles de la réélection des députés au niveau fédéral et la loi sur la consultation populaire.

Compte tenu de cela, l’INE devra établir, avant le début des pré-campagnes à la fin de cette année, comment elle les fonctionnera l’année prochaine.

Le président de l’INE, le conseiller Lorenzo Córdova Vianello a rappelé que, conformément à la législation, dans le cas de la Loi sur la consultation populaire, incorporé dans la Constitution mexicaine; une seule modification a été apportée l’année dernière pour que cet exercice puisse être réalisé chaque année, mais dépassé par le jour du scrutin.

«Donc l’année prochaine, s’il y a une consultation populaire, nous aurons l’élection le 6 juin et la consultation populaire le 1er août. Le problème est qu’il n’y a pas de règles spécifiques pour cette nouvelle forme de consultation populaire; Il faudrait le faire avec le cadre juridique actuel, ce qui impliquerait de faire un autre exercice similaire à celui de l’élection, en réinstallant 164 000 bureaux de vote, avec les fonctionnaires nécessaires à son fonctionnement ».

Córdova Vianello a précisé qu’en cas de réélection, le Conseil général doit définir les règles auxquelles les législateurs qui souhaitent se réélire aux élections de 2021 devront se conformer; car il n’y a pas de loi qui règle son fonctionnement.

Il a rappelé que cette question «est inscrite dans la Constitution depuis six ans et que nous n’avons pas de règles en la matière depuis six ans. La législature actuelle a approuvé un avis, il a été transmis au Sénat, le Sénat ne l’a pas traité. Il y a eu un débat public qui permet au Conseil général de se nourrir et de prendre finalement une décision ».

Il a soutenu que la réélection est un droit des législateurs, mais qu’il sera obligatoire pour les partis politiques de se conformer à la règle de parité selon laquelle le Constitution.

« Si cela permet au parti de respecter le droit des législateurs demandant la réélection, très bien, mais sinon, la parité prévaut, car c’est une obligation du parti », a conclu Córdova Vianello.

LEE Covid-19 aura un impact sur le coût de l’organisation des élections

ebv