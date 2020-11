Mexique.- le Conseil général de l’Institut national électoral (INE) a approuvé la réalisation du décompte rapide pour l’élection des conseils fédéraux par le principe de la majorité relative, ainsi que d’exercer son pouvoir de prise en charge partielle et de mettre en œuvre un décompte rapide dans les 15 entités dans lesquelles le poste de gouverneur sera renouvelé.

Avec cette mesure, les citoyens pourront connaître les tendances des résultats du vote le même jour du jour du scrutin, tant pour l’élection des députés que pour celles du gouverneur ou du gouverneur dans les états de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala et Zacatecas, lors de leurs processus électoraux locaux 2020-2021.

Le président de l’INE, Lorenzo Córdova, a fait valoir que la certitude des processus électoraux était l’une des fonctions et des principes constitutionnels de l’INE.

“En 2021, processus avec des milliers de positions publiques en lice, il sera nécessaire de disposer d’outils suffisants et adéquats pour éviter les spéculations et l’incertitude qui ne font que contribuer à la confusion et à la polarisation, à un moment où la société exige des informations fiables et des certitudes” .

Córdova a expliqué que le décompte rapide consiste en une procédure statistique qui cherche à estimer les tendances des résultats finaux d’une élection, sur la base d’un échantillon aléatoire des bureaux de vote installés le jour du jour du scrutin.

Ceci, a-t-il ajouté, est réalisé à travers un processus mathématique complexe, précis et sophistiqué qui est effectué avec différentes méthodes d’estimation, approuvées par les autorités électorales et avec les conseils et l’accompagnement d’un comité d’experts.

Le président de l’INE a souligné qu’aujourd’hui on peut voir comment, même dans les démocraties anciennes et consolidées, il manque des instruments, des règles et des institutions électorales fiables, autonomes, indépendantes, professionnelles et techniquement solvables.

«C’est donc le bon moment pour revaloriser ce que nous avons construit collectivement au Mexique, grâce à l’engagement et à l’engagement de plusieurs générations d’hommes et de femmes mexicaines aux idéologies très diverses.

L’INE, qui vient de terminer 30 ans depuis sa fondation, est une œuvre collective et un patrimoine de tous. Prenons soin de nos institutions électorales et faisons des élections de 2021 un nouveau parti de la démocratie ».

Les comptages rapides seront le signe d’une collaboration institutionnelle

Pour sa part, le Conseiller José Roberto Ruiz a souligné que si l’INE prendra en charge les décomptes rapides qui correspondraient aux Organismes Publics Locaux (OPL), il sera extrêmement important que ces instituts apportent leur soutien et leur collaboration.

«L’existence de décomptes rapides pour les élections des députés fédéraux et des 15 gouvernorats est une bonne nouvelle pour le processus électoral simultané et un exemple de division du travail et collaboration entre l’INE et l’OPL, qui je pense que nous devons approuver les citoyens avec de bons résultats dans ce processus électoral simultané ».

A son occasion, le Conseiller Ciro Murayama a affirmé que les décomptes rapides sont, tant que les décomptes n’existent pas au Mexique le jour du jour du scrutin, un instrument indispensable pour la confiance et la stabilité politique du pays et de ses entités.

«Le silence, le manque d’information dans les heures qui suivent la conclusion du vote, peuvent générer de l’incertitude, de la confusion et être un terrain fertile pour la spéculation. Le manque d’informations précises peut être remplacé par des auto-proclamations de triomphes, ou des données peuvent être proposées à partir d’instruments qui ne sont pas entièrement fiables pour estimer le comportement électoral », a-t-il déclaré.

La conseillère Dania Ravel a mentionné l’importance d’avoir des résultats préliminaires le jour du scrutin qui donnent une certitude au public et évitent un manque d’information qui contribue à la spéculation et à la propagation de fausses nouvelles.

«Dans un contexte où les acteurs politiques ont tendance à se proclamer gagnants, les comptages rapides sont les premières estimations qui, sans être officielles, sont la première source d’information approuvée par l’autorité. C’est pourquoi il est essentiel de disposer d’une procédure qui nous fournisse des estimations des résultats électoraux; et dans ce domaine l’INE a une vaste expérience technique ».

La conseillère Carla Humphrey a déclaré queBien qu’il soit essentiel d’avoir des comptes rapides, en plus des programmes de résultats préliminaires des élections, il est nécessaire de commencer à réfléchir à d’autres mécanismes.

«Nous devons continuer à réfléchir à la manière de rendre ces mécanismes plus efficaces, plus rapides et évidemment plus faciles, ce qui, sans aucun doute, donne une certitude à tous les citoyens quant aux résultats du vote. La technologie encore une fois, je crois qu’elle nous aide, elle nous aidera et elle continuera à nous aider à avoir des résultats plus ponctuels, plus proches, en moins de temps, pour réduire les coûts ».

