Au cours de la dernière décennie, Khloé Kardashian s’est ouverte au public et à ses partisans sur la lutte et la conquête de ses insécurités. Dans une interview avec MTV, la star de la télé-réalité a expliqué à quel point il était difficile de grandir en étant toujours comparé à ses sœurs. Dans l’interview, elle a déclaré: «J’ai toujours eu les cheveux blonds, vraiment bouclés et quand tu es jeune et que tu es potelée et grande … j’aurais des professeurs comme » Oh, tu es la sœur de Kourtney et Kim? « »

La célébrité a beaucoup éclairé sur la façon dont ces comparaisons injustes conduiraient souvent à une diminution de la confiance en soi. Néanmoins, ses insécurités sont ce qui a finalement motivé son parcours de remise en forme. Découvrez pourquoi la forme physique est si importante pour Khloé Kardashian et voyez quelle photo montre que la star n’a pas été «fausse».

Khloé Kardashian | Michael Tullberg / .

Retour sur le parcours fitness de Khloé Kardashian

Khloé Kardashian a expliqué à quel point il peut être frustrant de voir sa famille se livrer et profiter de la nourriture sans trop de conséquences. Comme elle l’a dit sans ambages à MTV, «Kim peut manger n’importe quoi, et je me dis:« Je te déteste ».» Cependant, avec le temps et l’aide, Khloé Kardashian a fini par comprendre que, à la fin de la journée, leur les corps sont simplement différents, et c’est plus que correct. C’est face à certaines de ces insécurités qui ont poussé la star de Keeping Up With the Kardashians à changer sa vie et sa perspective.

Khloé Kardashian s’est fortement impliquée dans le fitness lorsqu’elle a apparemment décidé de prendre ses insécurités la tête la première. La célébrité a expliqué comment l’exercice quotidien lui permettait en fait d’exploiter le pouvoir dont elle avait personnellement besoin pour sentir le contrôle de sa vie au milieu de jours chaotiques. La perte de poids est un plus, mais la star a expliqué qu’il s’agissait également de s’assurer d’atteindre les objectifs de remise en forme qu’elle se fixe.

Lorsque Khloé Kardashian a commencé son parcours de remise en forme, elle avait admis que c’était intimidant. Sans oublier qu’elle était frustrée de ne pas pouvoir profiter de résultats immédiats. Cependant, en réfléchissant à ses progrès, la célébrité a déclaré: «Évidemment, si c’était facile, tout le monde aurait son corps de rêve, mais cela demande du travail et de la persévérance. Il faut du dévouement, de la sueur et des larmes », rapporte Standard.

Les fans et les téléspectateurs spéculent sur l’authenticité du «nouveau» visage de Khloé Kardashian

CONNEXES: Les terribles publications Instagram de Khloé Kardashian ne cessent de s’aggraver

Les gens ne semblent pas arrêter de spéculer sur le visage de Khloé Kardashian. La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé quelques photos au cours des derniers mois sur lesquelles ses fans et ses téléspectateurs ont soulevé un sourcil ou deux. Il y a quelques mois, Khloé Kardashian a posté un selfie sous-titré « Location: under bitches skiiiinnnnn ». Les fans et les adeptes de la célébrité ont commencé à dire que quelque chose à propos de l’image semblait anormal.

Beaucoup de gens se demandent si la chirurgie plastique est à l’origine de la théorie populaire qui circule dans les médias sociaux. D’autres pensent que la photo est simplement fortement modifiée. Cependant, Khloé Kardashian a récemment partagé une vieille photo qui pourrait bien mettre fin à toutes les rumeurs et spéculations.

Quelle photo Instagram de retour pourrait être utilisée pour prouver que le visage de Khloé Kardashian n’est pas vraiment faux?

Voir ce post sur Instagram Joyeux anniversaire ma petite fille !!! Comment va ma petite fille de 23 ans?! sérieusement comment? Mais oh mon Dieu, n’est-ce pas les 23 années les plus spectaculaires?! Nous avons les meilleurs souvenirs et pourtant nous avons encore tellement de vie à vivre !! Quelle pensée passionnante! Ce n’est que le début. Joyeux anniversaire chérie Kylie! Votre amour, votre humour, votre générosité, votre confiance, votre empathie, votre charme, votre force ne sont que quelques-unes des choses que j’aime et adore chez vous !! Vous me motivez et me gardez en admiration devant vous. Nous sommes tous si bénis de vous avoir. Plus chanceux d’être inspiré par l’incroyable maman, sœur, fille et femme d’affaires que vous êtes. Être votre sœur est l’une des plus grandes bénédictions que la vie m’ait données. Vous avez un cœur en or massif. Vous laissez tout le monde mieux après les avoir rencontrés. Je remercie sincèrement Dieu chaque jour pour vous et le reste de ma famille! Puissiez-vous continuer à être entouré de bénédictions, d’amour, de bonheur et de rires! Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps! Je passerai volontiers une éternité à le prouver Un post partagé par Khloé (@khloekardashian) le 10 août 2020 à 7h18 PDT

Le 10 août, Kylie Jenner a célébré son 23e anniversaire et sa sœur, Khloé Kardashian a posté une photo de retour en l’honneur de cette journée spéciale. Sur la photo, Khloé Kardashian est photographiée avec sa petite sœur qui est encore très bien un bébé.

La photo et la légende étaient absolument adorables, mais, plus important encore, le message a pu écraser de manière organique et naturelle de nombreuses rumeurs circulant sur Khloé Kardashian et la chirurgie plastique. En regardant la photo de retour par rapport au selfie controversé, de manière assez surprenante, on pourrait probablement repérer de nombreuses similitudes.

Sur les deux photos, le sourire et la forme du visage de Khloé Kardashian sont presque identiques. Les différences subtiles dans son nez et sa mâchoire pourraient facilement être attribuées au résultat de changements de poids, mais, dans l’ensemble, il semble que de nombreuses personnes aient réagi de manière excessive en accusant la célébrité d’avoir un «faux» visage.