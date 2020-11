Une jeune femme célibataire retourne dans sa ville natale pour Noël. Là, elle rencontre un célibataire séduisant qui va changer sa vie. Neige, cadeaux, repas de famille, miracles de Noël. Les ingrédients sont les mêmes; les combinaisons, limitées, et le résultat, similaire. Mais votre succès est assuré. Et ainsi, les téléfilms sur le thème de Noël se sont multipliés ces dernières années. Entre octobre et décembre, rien qu’aux États-Unis, un nombre record de 105 films sur le thème de Noël sortiront cette année, selon le magazine Entertainment Weekly.

La plupart d’entre eux finiront par la suite dans les réseaux généralistes espagnols, ou plateformes internationales, mais ils proviennent principalement de deux canaux payants: Hallmark et Lifetime. Votre stratégie pour chaque Noël est planifiée un an à l’avance avec des grillades dédiées uniquement aux vacances. Hallmark est le principal producteur du genre et ses films sont exportés dans le monde entier. En 2019, elle créera 40 téléfilms de Noël, auxquels s’ajoutent des rediffusions de bandes d’autres années (son catalogue s’élève à 232 titres). Sa production a augmenté de 20% depuis 2017. En 2018, plus de 85 millions de téléspectateurs ont vu certaines de ses fictions, selon le New York Times. En 2018, Hallmark Channel était la chaîne câblée la plus regardée au cours des quatre derniers mois parmi les femmes âgées de 18 à 54 ans.

Lifetime, également destiné à un public féminin, sort cette année 30 films de Noël. Bien que, comme dans le cas de Hallmark, son engagement pour Noël vienne de loin, au cours des deux dernières années, elle a quadruplé sa production afin de ne pas être laissée pour compte. Son calvaire a eu de bons résultats: l’audience de décembre 2018 était la meilleure de la chaîne en 17 ans.

Netflix cherche également sa part du gâteau de pain d’épice. Non seulement c’est un distributeur de plusieurs de ces titres à travers le monde, mais il produit également ses propres histoires. Le succès inattendu en 2017 d’un prince de Noël – dans lequel un journaliste interviewe le prince d’une nation européenne fictive; ils tombent amoureux; Et cette drôle de célibataire vient d’être une reine surprise – elle est devenue une saga en 2018 avec A Christmas Prince: The Royal Wedding et en 2019 avec A Christmas Prince: Royal Baby. L’année dernière, The Christmas Chronicles, avec Kurt Russell, est devenu le film le plus regardé de la plateforme à ce jour. Selon Netflix, au cours de sa première semaine, il a atteint 20 millions de vues. Dans ce document, deux frères ont dû aider le Père Noël à récupérer ses cadeaux perdus pour sauver Noël. Comme prévu, en 2020, vous pouvez voir sa deuxième partie.

Kurt Russell, dans «The Christmas Chronicles».

La prévisibilité de son argumentation, dont la fin heureuse est garantie, est, en fait, l’un de ses grands atouts. Ce sont des histoires réconfortantes qui procurent tranquillité d’esprit, sécurité et évasion à leur public. Oui, Hallmark peut être critiqué pour le manque de diversité dans ses moulages, qui sont excessivement blancs; un problème que la chaîne a reconnu. Une autre chaîne américaine, Freeform, avec un public plus jeune, a également inclus des protagonistes homosexuels dans ses productions de Noël.

En Espagne également, on constate un goût prononcé pour le genre. Le bureau du week-end d’Antena 3 est alimenté en novembre et décembre par des productions sur le thème de Noël et réalise des données d’audience qui dépassent les chiffres de prime time de la chaîne. Ces deux dernières années, certains titres comme White Christmas ou A Christmas to Remember, programmés dans l’après-dîner de deux week-ends de décembre, ont dépassé les deux millions de téléspectateurs.

Cette année, le phénomène est même allé plus loin avec la célébration en novembre dans le New Jersey de la première ChristmasCon, une convention dans le style de la ComicCon qui a réuni les fans du genre. Hallmark était le sponsor d’un événement au cours duquel la marchandise de Noël liée à ces films était partout, faisant exploser l’entreprise d’une nouvelle manière. Les billets, au prix de 50 $, ont été vendus en quelques heures et ont permis l’accès aux conférences d’acteurs et de scénaristes de téléfilms de Noël (ils se spécialisent généralement dans le genre, et sont les mêmes visages dans les deux films). Ils passent également des heures entre les positions vêtus de pyjamas de rennes et de T-shirts avec des phrases tirées de films qui ont été définis comme une tasse de chocolat chaud transformée en télévision.