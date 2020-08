Mexico,- Lionel Messi a fait part de son intention de ne pas poursuivre son lien avec Barcelone la saison prochaine. Ensuite, nous présentons les chiffres de la carrière de l’attaquant argentin avec le maillot du Barça.

Lionel Messi a disputé 731 matchs officiels à Barcelone en 16 saisons: 513 victoires (70% efficaces).

La star argentine est le meilleur buteur historique de Barcelone et du football espagnol: 634 buts (254 passes) en 731 PJ (moyenne: 0,87). Il a totalisé 127 doubles, 41 triples, 6 Pokers et 1 Repóker (5 buts dans le même match).

Il a inscrit 444 buts en Ligue espagnole, 14 en Super Coupe d’Espagne, 53 en Copa del Rey. 115 en Ligue des champions, 3 en Super Coupe de l’UEFA et 5 en Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Avec le club catalan, il a remporté 34 titres et a reçu 6 Ballons d’Or (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16 et 2019/20).

6 Golden Boots (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 et 2018/19).

« La Pulga » était HeptaPichichi

Lionel Messi a été le meilleur buteur de la Liga 7 fois (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Il a complété un total de 59 368 minutes, a reçu 77 cartons jaunes et n’a jamais été expulsé. Il a commencé 649 matchs. De plus, il a participé à 82 matchs et a été remplacé 70 fois.

L’attaquant a célébré 516 buts en jeu, 63 en pénalités et 45 en coups francs. Il a converti 521 buts avec la jambe gauche, 88 avec la droite, 22 avec la tête, 1 avec la main, 1 avec la poitrine et 1 avec la hanche.

Rivaux préférés: Séville (37 buts), l’Atlético de Madrid (32), Valence (28), le Real Madrid (26) et l’Espanyol (25).

Meilleurs assistants: Luis Suarez9 (47), Andrés Iniesta (30), Neymar (24), Dani Alves (23) et Jordi Alba (22).

Meilleurs partenaires de but Luis Suárez (83), Andrés Iniesta (47), Neymar (42), Dani Alves (41).

Objectifs par an: 2005 (3), 2006 (10), 2007 (25), 2008 (20), 2009 (38), 2010 (58), 2011 (55), 2012 (79), 2013 (39), 2014 (50), 2015 (48), 2016 (51), 2017 (50), 2018 (47), 2019 (45) et 2020 (16).

Annotations par mois: janvier (87), février (69), mars (86), avril (63), mai (49), juin (7), juillet (3), août (35), septembre (69).

Apparitions des entraîneurs: Pep Guardiola (211 en 219 PJ), Luis Enrique (153 en 158 PJ), Ernesto Valverde (112 en 124 PJ), Tito Vilanova (60 en 50 PJ), Frank Rijkaard (42 en 110 PJ), Gerardo Martino (41 en 46 PJ) et Quique Setién (15 en 24 PJ).

Il a disputé 44 matchs au cours de la saison 2019-20 avec Barcelone. Il a marqué 31 buts et contribué 25 passes (3 doubles, 2 hat-tricks et 1 poker). Il était le meilleur buteur (25), assistant (20) et meilleur tireur (146) de la Liga de España 2019/20.

L’homme record

Joueur avec le plus de titres dans un club espagnol: 34 titres, 10 ligues espagnoles, 8 Super Coupes d’Espagne, 6 Copas del Rey. 4 UEFA Champions League, 3 Super Coupes de l’UEFA et 3 Coupes du Monde des Clubs de la FIFA.

Joueur avec le plus de buts dans un club espagnol: 634 (250 passes) en 722 PJ à Barcelone. La Liga (440), Super Coupe d’Espagne (14), Copa del Rey (53), UEFA Champions League (114), Super Coupe de l’UEFA (3) et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (5).

Il est le seul joueur à pouvoir marquer 20 buts ou plus en 12 saisons consécutives en Liga.

En 15 ans de Lionel Messi en tant que buteur, il a ajouté 377 annotations au stade Camp Nou de Barcelone. Dans la Ligue espagnole, il a marqué 259 buts à domicile et 185 buts à l’extérieur.

Meilleur buteur du même club en Ligue des champions: 115 buts et 35 passes décisives en 143 PJ. De plus, il était le joueur avec le plus de scores en phase de groupes (68) et en huitièmes de finale (27) de ladite compétition.

Meilleur buteur de tous les temps à « El Clásico » contre le Real Madrid: 26 buts et 14 passes décisives (en 43 matchs joués).

Avec des informations de DataFactory

