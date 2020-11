Mexico – Diego Armando Maradona a été hospitalisé dans une clinique de La Plata, en Argentine, en raison d’un «problème émotionnel et mental».

Le médecin généraliste de Maradona, Leopoldo Duque, a exclu que cette hospitalisation soit due à une surdose de drogue.

Luque a précisé que Maradona a été admis non pas parce qu’il s’agit d’une situation d’urgence ou parce qu’il souffre de Covid-19.

«J’ai vu que ses oscillations étaient plus faibles que la normale, et je sais qu’il peut être mille fois meilleur, l’amener ici l’aidera comme toutes les choses que nous avons planifiées. Diego n’est pas facile, on le sait tous, mais je le vois, je parle… ».

Luque a admis qu’à plusieurs reprises il a essayé de parler avec Diego mais n’a pas voulu, jusqu’à ce qu’il le convainc de l’admettre pour l’étudier.

«Diego m’a même dit qu’il ne voulait pas me voir, quelque chose de normal. Je le vois comme un patient que je veux mieux voir ».

«Diego est un patient âgé avec de nombreuses pressions, qui a 60 ans et nous devons l’aider. C’est très difficile d’être Maradona ».

«Je ne l’ai pas vu le jour du match, je l’ai vu jeudi et il allait bien. Il prend ses décisions, il est là parce qu’il voulait venir. Je lui ai dit d’aller à la clinique, c’était pour le mieux et au début il a dit non, mais ensuite il a fini par accepter ».

«Il faut être calme, ce n’est pas une situation d’urgence. Il doit être meilleur », a insisté le Dr Luque.

“Le nombre de jours que ce sera, c’est quelque chose que nous allons voir, c’est quelque chose que je verrai plus tard, mais je veux l’avoir au moins trois jours pour bien l’hydrater et bien le mettre”, at-il dit.

