«Lo de Évole» est arrivé sur la grille de laSexta en se concentrant sur la prison et ses conséquences, interviewant des personnages connus des téléspectateurs racontant leurs expériences en prison. Cependant, la crise des coronavirus a paralysé l’idée initiale du format et Jordi Évole et son équipe ont dû la changer radicalement. Sous le nom de «Lo de # QuédateEnCasa», les interviews seraient désormais avec n’importe quel personnage intéressant et se feraient par appel vidéo.

Jordi Évole et la couverture du livre « Confinados »

Ce serait à partir du 22 mars, lorsque ces émissions spéciales commenceraient, que leur audience augmenterait considérablement, dépassant les deux millions de téléspectateurs dans presque tous. Les invités ont raconté comment ils vivaient l’emprisonnementQuelles activités faisaient-ils et comment ils pensaient que la population allait changer en vivant une pandémie, mais aussi la politique, la peur, les valeurs, la maladie, leurs rêves. Bref, de la vie.

Tout derrière les interviews

À la suite de ce programme, Planeta publie le livre « Confinados » le 1er septembre, qui aura aussi beaucoup plus que le spectateur ne sait pas. Il comprend des éléments inédits tirés des entretiens et aussi tout ce qui était derrière eux, comme le fait que le pape François ne voulait pas montrer de luxe ou de richesse, Joaquín Sabina abandonnant le tabac, la sagesse du sournois président Pepe Mujica Les sentiments de Rosalía, les regrets de Rosa Maria Sardà, la mémoire d’Emilio Aragón sur son père, la nostalgie de Ricardo Darín ou l’angoisse de Baltasar Garzón.

Mais aussi en dehors des visages les plus connus, «Lo de Évole» a montré l’intense émotion des toilettes, qui n’oublieront jamais ce qui s’est passé. Ana, l’aidante âgée; Belén, le médecin de Gregorio Marañón; Jorge, le gynécologue valencien; Paula, la novice résidant dans la tranchée sanitaire de Santander; Oti, le chauffeur du camion; et Seydou le Sénégalais, sont également reconnus dans ce livre.

Ce n’est pas un livre d’entrevue

Bien que cela puisse paraître ainsi, « confiné » Ce n’est pas un livre d’entrevue mais plutôt un voyage dans la pandémie, une approche au cœur de la société blessée, choquée et pleine d’espoir. Avec un simple ordinateur, dans une cuisine simple, sans crainte de compromis, sans crainte de questions délicates. À la manière de Jordi Évole.