Mexico – Afin de maintenir le contrôle des barrages et d’éviter de nouveaux dommages dus aux pluies qui inondent Villahermosa, Tabasco chaque année, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu’il signera un décret, car l’arrivée d’un autre ouragan est à craindre et ils sont déjà empêchés d’assister à l’urgence.

Il a rejeté la rumeur selon laquelle il y avait un projet d’inondation des zones indigènes dans les parties inférieures de Villahermosa. Il avait été prévu si le barrage de Peñitas serait déchargé à 2500 mètres cubes par seconde, ce qui aurait provoqué l’inondation totale de Villahermosa, mais l’opération a été arrêtée afin que l’expulsion puisse être réalisée progressivement, avec 2500 m3, a-t-il déclaré.

Depuis le week-end, un débit de 1 200 mètres cubes par seconde a été maintenu et la population se prépare à un nouvel ouragan, les réserves dans les barrages sont donc maintenues.

Lors de la conférence de presse du matin dans la salle du Trésor du Palais national, il a souligné que les inconvénients devaient être choisis pour éviter les inondations de Villahermosa et que les zones autochtones étaient touchées, en particulier à Centla, une décision qui lui a fait beaucoup de mal, mais il a souligné que c’était nécessaire.

“Oui j’ai dit que parce que nous l’avons fait, je l’ai soulevé, si nous n’avions pas fermé cette porte, Villahermosa aurait été complètement inondée, nous parlons de plus de gens mais aussi, en raison de la corruption – ayant permis de construire dans les parties inférieures – les gens vivent aux dépens de les inondations. Les personnes touchées sont dans des abris et reçoivent une aide pour acquérir les articles ménagers qu’elles ont perdus ».

Désormais, les centrales hydroélectriques seront gérées avec une approche de protection civile, a déclaré le président lors de la conférence de presse au Palais national.

Il a annoncé que demain il y aura une réunion avec les gouverneurs du Chiapas et de Tabasco pour développer un plan global dans le but de résoudre enfin les problèmes de la région qui comprend un soutien aux victimes et une série de travaux d’infrastructure pour leur fournir de l’eau potable et du drainage. .

Il a indiqué que le décret sera signé après la deuxième réunion qu’il tiendra au Palais national ce mardi 17 novembre avec les membres de son cabinet et les gouverneurs de Tabasco, Adán Augusto López, et du Chiapas, Rutilio Escandón.

Il a expliqué qu’en plus du contrôle des barrages, il a été déterminé que pendant les mois pluvieux les barrages vides restent avec un écoulement écologique; Avec les dragues, les rivières Usumacinta et Grijalva seront déblayées afin que l’eau puisse circuler sans obstacles.