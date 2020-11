Les Durrells, la série britannique acclamée, sortira en décembre le Movistar +. La série est une adaptation de ‘Trilogie de Corfou‘, les mémoires amusantes du naturaliste Gerald Durrell.

Les quatre saisons de Les Durrells visible à partir de décembre dans Movistar Seriesmanía (également sur demande).

T1: marathon saison complète le 22 décembre

T2: marathon saison complète le 23 décembre

T3: marathon saison complète le 29 décembre

S4: diffusez les épisodes 1 et 2, le 30 décembre et les épisodes 3 à 6, le 5 janvier

Basé sur des événements réels, Cette comédie attachante aux touches dramatiques suit la vie quotidienne d’une famille anglaise cherchant à reconstruire sa vie sur la petite et paradisiaque île grecque de Corfou dans les années 1930. La série a été nominée pour plusieurs prix BAFTA. Réalisé par Steve Barron, un créateur régulier de clips vidéo.

SYNOPSIS

Louisa Durrell, veuve avec quatre enfants, ne s’intègre pas tout à fait dans la froide ville anglaise de Bournemouth. Son quotidien se réduit à s’occuper de la maison, laissant sa pension dans des dettes et des dépenses qu’il peut à peine se permettre et à regarder ses enfants se plaindre de tout sans donner un bâton à l’eau. Louisa décide de réduire ses pertes et de chercher une nouvelle opportunité dans l’endroit le plus inattendu: l’île grecque isolée et paradisiaque de Corfou.

PERSONNAGES

Keeley Hawes (Bodyguard) comme Louisa Durrell, la matriarche veuve qui cherche à élever ses enfants et à ne pas se perdre dans le processus.

Josh O’Connor (le prince Charles dans le troisième volet de The Crown) en tant que fils aîné, Lawrence Durrell. Dans sa quête de devenir écrivain, le futur auteur du Quatuor d’Alexandrie s’abandonnera à la vie de bohème.

Daisy Waterstone (The Capture, Agatha Christie: Ten Little Blacks) dans le rôle de Margo Durrell, une adolescente naïve sans ambition particulière cherche sa place de femme dans un monde hostile qu’elle ne comprend pas tout à fait.

Callum Woodhouse (Toutes les créatures grandes et petites) en tant que Leslie Durrell, le milieu des frères. Il laissera libre cours à ses talents de chasseur et subira ses premières déceptions amoureuses.

Milo Parker (M. Holmes, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children) en tant que petit Gerald Durrell, à travers le regard duquel nous découvrons le clan particulier.

De plus, se joignent deux acteurs grecs qui incarnent deux personnages locaux très attachants: Alexis Georgoulis comme Spiros, son ange gardien privé, et Yorgos Karamihos comme Theo, Le charmant ami zoologiste et mentor de Gerald.

GERALD DURRELL

Le naturaliste et défenseur de l’environnement Gerald Durrell (1925-1995) était passionné par les animaux et la nature, il fonda le zoo de Jersey en 1958. Dans sa trilogie de Corfou – composée par Ma famille et d’autres animaux, Bugs et autres parents et Le Jardin des Dieux -, décrit avec son humour habituel le comportement de sa famille particulière qu’il traite comme si c’étaient ces animaux qui lui suscitent tant d’intérêt. Ce sont ces années d’enfant à Corfou, paradis à explorer, qui initieront son amour pour les animaux et feront de lui un chercheur et vulgarisateur infatigable.