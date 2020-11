Washington.- Lorsqu’ils ajoutent 11 millions d’infections et plus de 246 000 décès, les États-Unis ont adopté de nouvelles mesures telles que le port obligatoire des masques et même le confinement total de la population.

À Washington, il a été décidé d’interdire les rencontres en salle avec des personnes extérieures au groupe familial, où les principales infections ont été détectées.

La possibilité de manger à l’intérieur des bars et restaurants a également été annulée et la capacité des lieux de culte, supermarchés et autres magasins a été limitée à 25%.

Les réunions privées ou les dîners à l’extérieur d’un restaurant étaient limités à un maximum de cinq personnes, toutes les mesures seront en vigueur jusqu’au 14 décembre.

Au Nouveau-Mexique, il y a confinement total de la population, seules les sorties essentielles sont autorisées, 100% des entreprises non essentielles ont fermé. «Le Nouveau-Mexique est à un point de rupture. Nous sommes confrontés à une situation de vie ou de mort », a déclaré sa gouverneure Michelle Luján.

Le Michigan a annoncé la fermeture des lycées et des universités et toutes les classes doivent revenir au système en ligne.

Les cinémas, les casinos et les activités récréatives intérieures comme le bowling ont été annulés alors que les bars étaient fermés et tous les travailleurs devront faire du travail à domicile dans la mesure du possible, au moins jusqu’au 9 décembre.

Dans l’Oregon Les restaurants et bars ne peuvent vendre que des plats à emporter ou des livraisons à domicile. La gouverneure démocrate Kate Brown a également mis fin à toutes les activités de loisirs, y compris les musées, les gymnases, les zoos et les jardins, et des rassemblements limités à un maximum de six personnes.

Dans le New Jersey las les réunions en salle seront limitées à 10 personnes (comme c’est déjà le cas à New York) et les réunions en extérieur à 150 personnes.

Il a été déterminé que les messes ou les services religieux, les mariages et les funérailles peuvent continuer jusqu’à 25% de la capacité ou jusqu’à 150 personnes.

De son côté, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom a déterminé trois niveaux de risque pour les 58 comtés, il y en a 12 en état d’alerte où les écoles sont fermées et les bars et restaurants ne peuvent fonctionner qu’à l’extérieur.

San Francisco, où le risque est jugé minime alors que les cas de covid ont augmenté de 250% depuis octobre, interdit les repas dans les établissements et réduit la capacité des gymnases et des cinémas.

Au Texas, l’utilisation obligatoire des masques faciaux a été déterminée, bien que la plupart des entreprises soient toujours ouvertes dans une semaine, 10 km de cas par jour ont été enregistrés en moyenne.

La situation est alarmante à El Paso où des morgues temporaires ont dû être déployées.

Dans le cas de New York, considérée comme l’épicentre de Covid-19, le gouverneur Andrew Cuomo a ordonné la fermeture des bars à 10 heures du soir. Et il y a une alerte pour fermer à nouveau les écoles et le taux de nouveaux cas dépasse 3% cette semaine.

LEE Carlos Quiñones, propriétaire de Radio 13, décède

emc