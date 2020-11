Mexico. Une petite fille a demandé à Saúl «Canelo» Álvarez de signer ses gants afin de pouvoir les tirer au sort et récolter des fonds pour une opération qu’elle doit subir et une série de thérapies.

Cependant, le «Canelo», après avoir pris connaissance de la situation, a payé la totalité de l’intervention chirurgicale et lui a donné de l’argent pour les thérapies.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, la petite fille qui a demandé son soutien à la championne du monde est observée.

“Profitant de cette vidéo, j’allais vous dire que si vous me permettiez à mes parents de m’acheter des gants et que je pourrais les tirer au sort, vous les signez pour moi et je pourrais les tirer au sort en mon nom.”

“Pour que je puisse payer mes thérapies très coûteuses et acheter certaines choses dont j’ai besoin pour marcher”, a déclaré le mineur.

Le message et la réponse de «Canelo» ont été publiés sur le compte @ganchoalhigado_, qui était chargé de communiquer avec le boxeur mexicain.

«Dites-lui qu’avec grand plaisir, que de tout mon cœur c’est un oui retentissant, dis-lui qu’il n’a rien à signer, qu’il me dise ce dont il a besoin pour ses thérapies, je les lui donnerai, s’il te plait.

Après avoir reçu de l’aide, la petite fille a remercié «Canelo» pour le geste et l’a décrit comme «son ange gardien».

«Bonjour Saúl, merci beaucoup pour l’argent que tu m’as envoyé pour mon opération et pour mes affaires dont j’ai besoin, j’espère que je pourrai aller à Guadalajara et ils finiront mon opération pour aller te voir et te faire un câlin. Si avant j’étais votre fan, maintenant vous êtes mon ange gardien », dit la fille.

