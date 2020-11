The Midas Favourites, la série de six épisodes réalisée par Mateo Gil et mettant en vedette Luis Tosar que Netflix vient de sortir, tourne autour d’un dilemme moral. Il a été soulevé en 1901 par Jack London dans l’histoire qui inspire ce projet. Un homme d’affaires prospère fait l’objet d’un chantage de la part d’êtres anonymes qui menacent d’assassiner une personne choisie au hasard s’il ne paie pas une certaine somme d’argent dans un délai spécifié. Lorsque ce délai sera respecté, cette personne, quelle qu’elle soit, mourra, et elle en choisira une autre si le magnat continue sans payer. «Mateo et moi essayions tout le temps de trouver des justifications morales pour le personnage», se souvient Luis Tosar (Cospeito, Lugo, 1971) à propos de Víctor Genovés, cet homme d’affaires autodidacte soumis au chantage le fait repenser non seulement où il va, mais aussi qui il est et d’où il vient. «C’était dur pour nous. Il était difficile de trouver l’empathie pour accompagner ce type de manière empathique. C’était presque un processus d’enquête sur nous-mêmes, de savoir jusqu’où nous pourrions aller si nous étions mis contre les cordes de cette manière. Une conclusion à laquelle nous sommes toujours arrivés était qu’avec l’argent de quelqu’un d’autre, il était très facile de prendre des décisions: mettre les 50 millions et arrêter la chaîne. Mais quand l’argent appartient à un, les problèmes commencent. Mateo a insisté sur le fait que lorsque nous faisons appel au sentiment d’appartenance, le visage des gens change. La taille humaine n’est pas la même. Nous avons commencé à baisser de plus en plus la barre ».

Ce qui a initialement attiré Tosar vers le projet, qui ces dernières années avait été quelque peu réticent à participer à des projets télévisés, était la possibilité de travailler avec Mateo Gil. Il avait adoré Blackthorn, le film de 2011 du cinéaste canarien. «J’avais mon œil sur lui», intervient l’acteur. «Ce qui se passe, c’est qu’avant la façon de travailler à la télévision était très différente. En 1998 j’ai fait Mareas Vivas et après un an je l’ai abandonné parce que c’était un rythme de travail que je n’aime pas, ça ne correspond pas au type de professionnel que je suis. Ils recherchent le résultat au fur et à mesure qu’ils obtiennent des résultats ».

Avec cette série, quelque chose s’est passé qui illustre la pensée de l’acteur galicien. Après avoir terminé le tournage de la première saison, une étude a été menée auprès d’une poignée de téléspectateurs potentiels. Les résultats suggèrent que toute la structure du produit doit être modifiée. Cela a été fait en préparation du tournage de la deuxième saison, qui a commencé avant la diffusion du premier épisode de la série. Qu’est-ce qui s’est passé? Eh bien, ce fut un succès. Et là, ils tournaient quelque chose de différent parce que leurs analyses avaient conclu que tout devait changer. «Je n’aime pas trop travailler à la pièce, avoir si peu de contrôle sur l’équipe. Cela ne vous donne que le temps de lire vos intrigues et rien d’autre. Cela me rend nerveux. Je pense que cela a beaucoup changé, que vous pouvez être plus conscient du travail total dans lequel vous êtes impliqué. Quoi qu’il en soit, il n’est plus si exagéré de participer à un projet télévisé plus long, même s’il est encore difficile pour moi de penser à si long terme ».

Bien que les temps des favoris de Midas ressemblent plus à ceux d’un film et que l’engagement qui lui a été demandé est acceptable dans l’agenda d’un acteur qui a trois Goyas, le Galicien refuse de porter la série sur le terrain du cinéma. comme justification ultime pour cela. Ce temps est révolu. «À certains égards, c’est un long film, mais pas à bien d’autres. Je sais que les sériophiles sont très ennuyés quand vous leur dites qu’une série est comme un film avec de nombreuses minutes. Je pense que c’est une longue fiction mais elle a certaines touches qui ne viennent que de la télévision. Il y a une fin fermée dans chaque épisode, elle n’a pas été coupée juste parce que, parce qu’il était temps. Ce qui se passe, c’est que le tempo et l’ambiance sont un peu plus du cinéma, même si aujourd’hui tout est très mélangé. Même au cinéma, on voit beaucoup de choses qui viennent plus de la télévision que du cinéma lui-même ».

Malgré le fait que l’histoire originale ait été écrite depuis le début du 20e siècle et que cette version soit sortie plus de cent ans plus tard, il est impossible de ne pas trouver de parallèles entre la série Mateo Gil et tous ces produits fictifs nés derrière l’effondrement de 2008. «Nous continuons de traîner cela parce qu’il n’y a pas eu de reprise. Je pense que quelque chose s’est effondré à ce moment-là, surtout en Espagne. Notre façon de faire s’est effondrée. Un château de cartes a été démantelé. Ces stratagèmes de corruption sont toujours devant les tribunaux. Il se passe encore beaucoup de choses sur 2008. Tout peut exploser à tout moment. Je suppose que quand les choses explosent, je ne sais pas, nous pouvons encore nous souvenir de cette conversation et de la façon dont nous en avons parlé avant que tout explose. “

L’acteur admet qu’il ne maintient aucun lien avec l’univers des finances au-delà de la gestion des siens et qu’en composant Víctor Genovés, il ne l’a pas fait avec son esprit d’entreprise médiatique. “Je n’ai participé à aucune réunion de ceux dans lesquels l’avenir de l’Espagne est décidé pour les cinq prochaines années.” Genovés est aussi loin de sa réalité que les personnages de Jason Statham qu’il aime et qu’il a fait remarquer à plusieurs reprises qu’il aspirait à le faire. Vous voulez toujours une action? «Il y a cinq ans, cela semblait être une idée barbare. Sur le point d’avoir 50 ans et même si je suis plutôt en forme, j’ai même arrêté de fumer, je ne sais pas si ce serait plus judicieux. C’est très fatiguant. Chaque fois que je regarde un film d’action, je pense au nombre d’hôtes que vous emportez sans le manger ni le boire. Je ne sais pas si ça me rattraperait plus. Dans cette série, je me suis blessé au genou en faisant quelque chose de stupide et il m’a fallu un œuf pour récupérer ».

Les favoris de Midas contiennent, en plus de ceux déjà mentionnés, un autre dilemme, très différent, très actuel et pas du tout salutaire. Willy Toledo y apparaît, un acteur aux fortes convictions politiques qui n’avait pas eu de contrat en Espagne depuis de nombreuses années. Vendredi, certaines personnes ont utilisé les réseaux sociaux pour appeler au boycott de l’émission. Le rouge sort. «Willy est merveilleux. Sa composition est très belle, avec de nombreux avions. Il n’est pas resté dans quelque chose de monolithique d’inspecteur. Je l’ai vu très heureux de rentrer, ces années d’exil forcé n’ont pas été faciles pour lui. Il était sur le point de jeter l’éponge en ce qui concerne l’Espagne, d’après ce qu’il m’a dit ». Tosar a également flirté avec la politique, se classant dans les charts BNG. «Je suis très content des résultats du Bloc lors des dernières élections galiciennes, beaucoup. De plus, j’ai partagé des campagnes avec Ana Pontón, la tête de liste. Il y a quelque chose de sentimental avec elle et avec ces résultats. C’était gratifiant de voir qu’il y avait un nouveau syndicat. Il y a toujours eu beaucoup de problèmes sur la gauche nationaliste galicienne et sur le bloc en particulier. Alors, constater qu’il existe un projet commun qui a uni ses forces est réconfortant ». Quelle série de rouges est restée. “Total!”.