Mexique.- L’appel de l’Université nationale se poursuit pour que ses étudiants et étudiants d’initiation universitaire, de baccalauréat et de premier cycle puissent obtenir une bourse de connectivité au cas où ils seraient compromis la possibilité de poursuivre leurs études, faute d’accès aux services Internet de base et les données.

À travers de la Direction générale de l’orientation et de l’attention pédagogiques (DGOAE), Cette maison d’études appelle la communauté étudiante à participer au processus de sélection des bénéficiaires pour obtenir une bourse UNAM Connectivity, année scolaire 2020-2021.

Les personnes intéressées doivent être inscrites à un programme d’initiation universitaire, au baccalauréat ou à la licence à l’UNAM; avoir un compte de messagerie valide et personnel; Code d’enregistrement unique de la population (CURP), ainsi qu’un numéro de téléphone où ils peuvent être joints. Enregistrez la demande d’admission à la bourse via le portail des bourses d’études dans le système INTEGRA (https://www.integra.unam.mx).

Aussi, proviennent de ménages dont le revenu familial est égal ou inférieur à six salaires minimums mensuels et avec une moyenne supérieure à 8,0.

L’aide consiste en une prime équivalente pouvant aller jusqu’à 310 pesos pour les dépenses Internet et de données, qui sera accordée mensuellement pour une durée maximale de trois mois de décembre 2020 à février 2021. Le critère de priorisation est le plus grand besoin financier.

L’étape suivante consiste à accéder à la page DGOAE (http://www.dgoae.unam.mx) ou au portail des bourses sur la page https://www.becarios.unam.mx pour lire l’appel et vous inscrire Dans le système INTEGRA, fournissez un nom d’utilisateur et un mot de passe, en plus de remplir la demande officielle d’admission à la bourse, avec le questionnaire socio-économique indiqué.

Une fois dûment répondu, il est nécessaire d’imprimer et de conserver le récépissé qui est émis, car il sert d’accusé de réception.

La période de réception des candidatures se termine le 16 novembre et n’est pas prorogeable. Le Comité Le technicien en bourse institutionnelle annoncera les résultats du processus de sélection des bénéficiaires le 23 du même mois.

Pour consulter les résultats, vous devez iEntrez dans le système INTEGRA, en fournissant le nom d’utilisateur et le mot de passe.

Ceux qui seront sélectionnés devront effectuer les procédures aux dates indiquées dans l’avis de publication des résultats; sinon le support sera annulé.

emc