Je crois que la génération actuelle de parents et plus ceux d’entre nous qui ont des enfants à l’adolescence et au-dessus, nous sommes la première génération que nous apprenons de nos enfants et pas seulement de leur enseigner. Bien sûr, comme dans toutes les règles, il y aura des exceptions, mais dans un contexte général, si je suis convaincu que c’est le cas.

Et je fais référence aux parents qui ont des enfants qui ne sont plus des enfants parce que normalement ces parents auront plus de 40 ans et nous étions une génération qui, bien que, comme nous tous, dans l’enfance, nous avions nos rêves et nos aspirations, la vie est était en charge que nous les avons laissés en arrière-plan pour entreprendre les engagements que nous ne trouvions pas sur notre chemin et du coup, quand nous l’avons réalisé, nous étions déjà tellement plongés dans le quotidien que nous n’avons pas donné l’occasion aux rêves et aux illusions continuer à être une option même pas pour l’avenir, encore moins pour le présent.

Nous étions une génération où le travail régnait, y compris les problèmes familiaux et sociaux. Nous l’avons justifié en pensant que ce que nous faisions était pour le bien de notre famille et que cela justifiait tout sacrifice et peut-être à cause de cela, nous n’avons jamais prêté attention aux messages que la nature ou les scientifiques nous avertissaient, car ce qui était pertinent était que le travail que nous avions Il ne pouvait pas être laissé à moins d’avoir un meilleur déjà assuré et nous nous sommes développés dans ces emplois (souvent nous ne les aimions même pas) parce que c’était “la bonne chose à faire”. Il y aurait déjà des opportunités à profiter, mais l’important était de continuer à croître à la fois économiquement et à des postes en son sein.

Comme je l’ai dit, nous grandissions en tant que personnes et tout ce qui était nouveau était “nécessaire”, peu importe ce que ces développements pouvaient affecter la nature ou même l’humanité. Comme chaque nouvelle génération, nous pensions avoir plus d’options et plus de capacité à les exploiter que les générations précédentes, mais nous ne savions pas ou ne voulions pas réaliser que nous répondions aux attentes de nos parents plus que les nôtres, ou nous étions tellement concentrés sur la réussite professionnelle là où Nous étions, même si ce n’était pas notre travail idéal, que cela ne nous était pas venu à l’esprit ou que nous ne permettions pas que cela nous vienne à l’esprit, cherchons notre emploi de rêve et à partir de là, commençons à construire notre réussite. Je dirais que c’était le boom de l’ère «Godin», même si nous ne l’appelions pas ainsi, mais les emplois les plus recherchés et les plus appréciés étaient de travailler pour de grandes entreprises dans des bureaux pleins de monde, ce que nous utilisons aujourd’hui pour définir les employés. “Godínez”.

Toute cette explication après le premier paragraphe, m’aide à revenir, juste avec ce que j’ai dit et c’est le fait qu’aujourd’hui, bien que la fonction des parents soit d’enseigner et de guider nos enfants, nous pouvons aussi apprendre de ils (comme). Avant tout, nous devons apprendre qu’aujourd’hui les adolescents et les jeunes adultes qui sont nos enfants ont eu une chance que nous n’avions pas, encore moins nos parents et autres ancêtres. Je fais référence à l’opportunité de remettre en question l’autorité, mais pas à cause du fait de savoir qui a le pouvoir et l’expérience pour prendre des décisions, mais sous l’aspect qu’aujourd’hui la connaissance est beaucoup plus à portée de main et qui nous permet d’évaluer la sujets non seulement du point de vue des connaissances acquises et de l’expérience développée, mais aussi de l’illusion et des rêves de nos enfants. Quelque chose que les générations précédentes n’avaient jamais eu, car elles ne l’avaient jamais permis non plus. Nous pouvons opposer les visions du futur d’au moins deux perspectives et cela fait que ces visions ont deux scénarios différents, parfois même opposés, et opposent celui que nous voulons vraiment et / ou auquel nous croyons vraiment, mais cela ne le fait pas. plus que nous enrichir et parfois même nous surprendre.

Les parents qui ont des enfants qui sont encore des enfants, préparez-vous, car la complexité de la parentalité pour vous sera encore plus grande, mais d’un autre côté, ce sera encore plus enrichissant.

Essayer d’éviter de tomber dans le casier des générations par années de naissance, si je veux commenter que la chose normale est que la nouvelle génération se croit supérieure à celle de ses parents et recherche des schémas qui cassent les paradigmes ou les règles qui ont marqué le comportement de la génération précédent (ses parents). Mais cela signifie aussi que lorsque nous atteignons les deux générations (celle des enfants et celle de leurs parents) adultes, il y a de grands écarts difficiles à résoudre.

Dans les temps anciens, ces différences étaient résolues relativement facilement, la génération plus âgée et la jeune génération l’emportaient, assumaient leur rôle, jusqu’à ce qu’elles puissent être aux commandes, puis oui, promouvoir leurs idées. Parce que la réalité était que ni la génération des enfants, n’avait un moyen facile ou simple de démontrer leur théorie et même quand ils pouvaient le faire, l’autorité des plus âgés, l’emportait simplement.

C’est pourquoi maintenant pour nous qui sommes parents d’enfants appartenant à la génération appelée Millennial (maintenant si je vais utiliser le nom de la génération pour pouvoir abréger la description de ceux qui en font partie) nous avons été surpris parfois agréablement et parfois pas tellement, le fait d’être ainsi interrogés par nos enfants, chose que généralement nous ne faisions pas avec nos parents et pour laquelle nous n’étions pas préparés, mais nous étions responsables de développer ou de leur permettre de développer cette capacité de questionnement.

Et la question va encore plus loin, lorsque nous rencontrons des Millennials dans la vie professionnelle et que nous avons vu que leur attitude envers le travail va au-delà de ce qui «devrait être fait» génère plus de conflits. Nous avons été surpris quand ils ont interrogé leurs patrons, sans avoir l’expérience de travail nécessaire pour le faire, nous avons critiqué le fait qu’ils valorisent presque dans la même proportion la partie sociale que la partie travail, nous nous sommes demandé que nous soyons ceux qui doivent apprendre à les gérer, quand c’est “normal” est que le subordonné doit s’adapter au patron. Nous avons fait pression sur eux pour qu’ils «s’installent» à la fois socialement et professionnellement à l’âge que nous avons fait. Nous continuons à chercher des justifications pour nos actions qui ont causé tant de dommages à l’écologie, à la nature, d’agir «normalement» pour avoir l’humilité de reconnaître ce que disent les personnes âgées, car elles ont l’expérience et du coup nous réalisons que leur La consommation et les habitudes alimentaires sont plus saines et encore plus respectueuses de l’environnement.

Mais ils ont reçu de leurs parents le droit de répondre, puisqu’ils étaient enfants, ils avaient accès à l’information avant même de la comprendre, ils ont donc pu recueillir des informations avec des rêves et créer des futurs très différents de ceux que nous aurions imaginés. Ils ont pu vivre avec les personnes âgées dans des situations égales et apprendre même lors de réunions familiales et sociales. Ils ont développé des compétences supplémentaires pour manipuler la technologie et tout cela leur a permis de voir le monde depuis longtemps avec des yeux différents, non seulement avec les yeux de ce qui «devrait être» mais avec les yeux de «peut être».

Par exemple, dans mon cas particulier, ma fille, depuis qu’elle était enfant, était très curieuse, car tout ce que vous lui disiez, entendiez ou voyiez était un Pourquoi? Et comme il accédait à la technologie, à chaque fois le Pourquoi? Ils étaient plus difficiles à répondre et ne pouvaient s’improviser, car elle le consultait et revenait avec une nouvelle question. Bien qu’elle n’ait pas été si claire dans son enfance qu’elle voulait grandir, lorsqu’elle est arrivée à l’adolescence, elle a commencé à se concentrer beaucoup plus et à poursuivre ce qu’elle voulait, que d’autres (y compris ses parents) pensaient que c’était possible, viable ou recommandé. . Quelque chose qui, au moins dans un environnement familial, n’était pas courant, les parents vous donnaient certaines libertés dans le choix mais dans «certaines limites».

Dans le cas de mon fils, pendant l’enfance, il n’est pas très clair qu’il s’intéressait à l’avenir, même si oui, à la fin de son enfance il ressentait déjà une grande affinité avec la musique, c’était jusqu’au lycée quand il est devenu un vacances, encore plus importantes que académiques. Si j’avais montré à mon père que la musique comptait plus pour moi que l’école, j’aurais rendu mon erreur très claire et j’aurais dû me remettre sur la «bonne voie».

Dans un article ultérieur, je veux parler de soutenir les rêves de nos enfants, comment cela contribue à leur croissance en tant que personnes, non seulement d’eux mais aussi de nous, les parents, cela va de pair avec cette question de générations contrastées.

La nouvelle publication de votre blog est prête Father of Truth! cette fois intitulée LUTTE OU CONTRASTE DES GÉNÉRATIONS. C’est un sujet qui donne à réfléchir

https://www.padredeverdad.com/post/luchas-o-contrastes-de-generaciones