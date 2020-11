Mexique – Dans les prochaines heures, de fortes pluies ponctuelles sont prévues (de 75 à 150 millimètres [mm]) dans les régions du Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco et Veracruz, et des averses (de 5,1 à 25 mm) à Mexico, État du Mexique, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí et Tlaxcala, générés par un canal dépressionnaire, qui s’étend sur la partie orientale de la République mexicaine, en interaction avec l’entrée abondante d’humidité du golfe du Mexique et l’instabilité à des niveaux élevés de l’atmosphère.

À son tour, la vague tropicale numéro 44 entrera dans la péninsule du Yucatan au cours de cette nuit et provoquera des pluies occasionnelles très fortes (de 50 à 75 mm) dans les villes de Quintana Roo, et fortes (de 25 à 50 mm) dans les zones de Campeche et Yucatan.

Des brouillards sont attendus dans les zones montagneuses du centre, à l’est et au sud-est du pays, ainsi qu’un vent de composante nord avec des rafales de 70 à 90 kilomètres par heure (km / h) sur l’isthme de Tehuantepec, et des vagues de 2 à 4 mètres ( m) de hauteur significative dans le golfe de Tehuantepec.

Aussi, des rafales de vent de 40 à 60 km / h sont estimées, avec des vagues de 1 à 2 m de hauteur sur la côte de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz et Yucatán.

Les pluies mentionnées pourraient être accompagnées de chocs électriques, de fortes rafales de vent et d’éventuelles chutes de grêle, en plus de l’augmentation du niveau des rivières et des ruisseaux, des glissements de terrain et des inondations dans les zones basses du terrain.

Pour ce samedi, de très fortes pluies sont attendues à Quintana Roo et des averses à Campeche et au Yucatán, générées par la vague tropicale numéro 44, qui traversera la péninsule du Yucatán.

En revanche, un chenal dépressionnaire s’étendra sur l’est et le sud-est du pays, et interagira avec l’entrée d’humidité du golfe du Mexique, favorisant de très fortes pluies dans les villes de Chiapas et d’Oaxaca; points forts à Tabasco et Veracruz; intervalles d’averses dans les zones de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí et Tamaulipas et pluies isolées (0,1 à 5 mm) à Mexico, Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León et Tlaxcala.

De même, un vent de composante nord est prévu, avec des rafales de 70 à 90 km / h dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec, et des rafales de 40 à 50 km / h dans les zones de Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco et Veracruz, ainsi que sur les côtes de Campeche, Quintana Roo, Yucatán et la mer de Cortez.

Des vagues de 2 à 4 m de hauteur significative sont attendues pour le golfe de Tehuantepec et la côte de Quintana Roo.

À l’aube ce samedi, des bancs de brouillard sont prévus dans toute la Sierra Madre orientale et des températures froides dans les zones élevées du nord et du centre du Mexique, avec des valeurs minimales de -5 à 0 degrés Celsius et des gelées dans les zones montagneuses de Baja California, Chihuahua et Durango, et de 0 à 5 degrés Celsius avec des gelées possibles dans les montagnes d’Aguascalientes, Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas.

Dans l’après-midi, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont attendues dans des localités de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa et Sonora.

emc