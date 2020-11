Mexico.- Les autorités fédérales et les directeurs de l’Initiative privée ont annoncé la dixième édition de «Good End 2020» entre le 9 et le 20 novembre avec des mesures sanitaires pour prévenir les infections à coronavirus.

Le président Andrés Manuel López Obrador a remercié le «Good End» présenté ensemble entre le gouvernement fédéral et l’initiative privée.

Graciela Márquez, secrétaire à l’Économie et José Manuel López Campos, président de la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme (Concanaco-Servytur) ont déclaré que la dixième édition de Buen Fin sera une fête commerciale plus réussie ces derniers temps car elle comptera avec des plateformes utiles pour les achats en ligne. Il est prévu de dépasser le record de 117 milliards de pesos de ventes en 2019.

Lors de la conférence de presse du matin, Graciela Márquez Colín, secrétaire à l’économie, a souligné que cette édition est réalisée avec des mesures sanitaires préventives pour les soins de santé.

A cet effet, a-t-il précisé, le nombre de jours pour les achats de divers produits est allongé, du 9 au 20 novembre avec des protocoles sanitaires, évitant les foules et la modération des capacités.

A cette occasion, une décennie de ses éditions est célébrée, qui vise à soutenir l’économie familiale, à encourager l’activité du marché intérieur, à promouvoir le commerce formel et à respecter les droits des consommateurs.

Márquez Colín a appelé les consommateurs à acheter de manière responsable; Par conséquent, il a recommandé des prix contrastés et a réitéré que la moitié de la prime sera avancée aux travailleurs au gouvernement de l’État.

López Campos a souligné que l’offre la plus large de biens et services avec soins de santé sera présentée. Il a annoncé que toutes les villes du pays seront atteintes de petites et grandes entreprises; d’acquérir de l’artisanat à une maison avec la certitude d’avoir la meilleure qualité et le meilleur prix.

Pour sa part, Zoé Robledo Aburto, directrice générale de l’IMSS, a déclaré que les entreprises et les entreprises ont été formées pour cet événement; En outre, il a été recommandé d’effectuer des paiements par voie électronique et que les établissements disposent de la structure nécessaire pour les soins de santé.

Les secrétaires du travail, Luisa María Alcalde; du Trésor, Arturo Herrera; Raquel Buenrostro, chef de la SAT; et Ricardo Sheffield, titulaire du PROFECO, ainsi que Carlos Salazar (CCE); Antonio del Valle (CMN); Luis Niño de Rivera (ABM); Vicente Yañez (Antad) et Francisco Cervantes (Concamin).

ebv