Mariano Saynez, ancien secrétaire de la Marine, est décédé

Mexico.- L’amiral Mariano Saynez Mendoza, secrétaire de la Marine sous le gouvernement de Felipe Calderón Hinojosa, est décédé ce mercredi.

Par Twitter, l’ancien président Felipe Calderon a confirmé la mort de l’ancien secrétaire Mariano Saynez.

«C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès du cher amiral secrétaire Mariano Saynez Mendoza. Il était courageux, patriotique, loyal. Mes condoléances à sa famille et à ceux à l’intérieur et à l’extérieur du secrétaire de la Marine ont une grande estime pour lui. Repose en paix. Bon vent et bonne mer Amiral ».

De son côté, l’actuel secrétaire à la Marine, Rafael Ojeda, a présenté ses condoléances.

J’exprime mes condoléances à la famille et aux amis de l’amiral Mariano Francisco Saynez Mendoza, qui a été secrétaire de la Marine et s’est distingué pour être un grand marin mexicain. Mes condoléances et je lui souhaite une démission rapide. pic.twitter.com/FIk65r28bE – Rafael Ojeda (@AlmiranteSrio) 4 novembre 2020

L’amiral Saynez Mendoza était originaire de Veracruz. Il a rejoint la marine mexicaine le 22 janvier 1959. Il est diplômé de l’École militaire navale héroïque comme aspirant du corps général le 1er janvier 1964.

En 2009, il a été admis à la Galerie d’honneur du Collège interaméricain de défense pour ses contributions exceptionnelles à la promotion de la paix et de la sécurité dans l’hémisphère occidental en tant qu’étudiant diplômé.

