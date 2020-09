HISTOIRES CONNEXES

Marie Osmond a co-animé The Talk, et maintenant elle va marcher.

Le chanteur a quitté le talk-show de jour de CBS après une seule saison, rapporte notre site sœur Deadline. Elle poursuivrait apparemment d’autres projets, y compris un nouveau spectacle.

Osmond a rejoint The Talk dans la saison 10, après la sortie de la créatrice de la série / star des Conners, Sara Gilbert. «Après avoir co-organisé des invités et être apparu en tant qu’invité dans l’émission au fil des ans, je suis ravi d’appeler maintenant cela mon travail quotidien», a déclaré Osmond dans un communiqué à l’époque. «J’ai hâte de travailler avec Sharon [Osbourne], Sheryl [Underwood], Eve et Carrie Ann [Inaba], qui sont des femmes si intelligentes, fortes et talentueuses que je respecte énormément. J’ai hâte de partager ce nouveau chapitre passionnant avec les téléspectateurs et la famille CBS. »

Avant de se joindre en tant que co-animateur permanent, Osmond avait été un panéliste invité de l’émission plus de 30 fois.

Le départ d’Osmond marque le septième changement majeur sur l’estrade en quelques années seulement. Avant la sortie de Gilbert, la série a vu le départ des panélistes de longue date Aisha Tyler (qui a été remplacé par Eve) et Julie Chen Moonves (qui a été remplacé par Inaba).

