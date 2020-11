La nostalgie devient une formule rentable pour l’industrie du divertissement car de nombreuses séries et films des années 80 et 90 reviennent pour des remakes, dont l’un est “ Sauvé par la cloche ” car cette série reviendra avec le casting original et aura de nouveaux visages qui enrichiront cette histoire et lors d’une interview, Mario Lopez a parlé de “ Saved By The Bell ” et a révélé quelques détails importants.

“ Saved By the Bell ” était une série comique qui a duré quatre saisons entre 1989 et 1993 qui a marqué toute une génération, car il montrait la vie de certains jeunes en phase de croissance et montrait comment gérer certains problèmes d’âge tels que les couples et même les addictions, toujours sur un ton humoristique qui inspirait plus de séries.

Lors d’une interview sur le programme “ Ellen ”, Mario Lopez a parlé de “ Saved By The Bell ” et a déclaré que le casting original serait de retour et que les nouveaux membres seraient une partie importante de l’intrigue:

“Le casting est de retour, le casting est de retour, vous savez que c’est principalement axé sur les nouveaux gars, mais alors que l’ancien casting est revenu, ils l’ont fait d’une manière très intelligente. Donc, je suis excité à ce sujet. Oui, il y en a.” Beaucoup de petits, comment les appelez-vous, comme “Easter Eggs”, comme des flashbacks, n’est-ce pas? Il y a beaucoup de danse. Il y a des divisions. Il y a d’autres choses. “

Après une longue attente, enfin la nouvelle version de ‘Saved by the Bell’ arrivera le 25 novembre 2020, mais elle n’arrivera que sur la plateforme Peacock et en attendant qu’elle arrive en Amérique latine via une chaîne de télévision ou une autre plateforme de streaming qui le reprend sous le nom de “ Titans ” et son arrivée sur Netflix.