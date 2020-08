Le confinement a apporté à Marta López une splendeur professionnelle comme elle ne l’a pas connue depuis ses premières années après «Big Brother 2». Sa rupture avec Alfonso Merlos après avoir été filmé c’est devenu un scandale et la collaboratrice a exprimé sa douleur dans les différents programmes de Mediaset España. Après la polémique, Marta a réussi à garder un poste permanent dans «Sauve-moi», «Il est déjà midi» et «Le dernier dîner».

Cette croissance professionnelle a été comprise comme une clé de gratitude par Telecinco pour la générosité avec laquelle Marta López avait partagé sa rupture avec Alfonso Merlos avec le public. Cependant, sa nouvelle scène dorée à la télévision a disparu à la suite de quelques images dans lesquelles il faisait la fête à Marbella et un présumé positif pour le coronavirus quelques jours plus tard. Paradoxalement, sa gloire est née avec une vidéo sur les réseaux et s’est terminée par une autre.

Marta López a discrètement rompu son silence

Mediaset a limogé Marta López le jeudi 20 août et, depuis, n’a pas mis à jour ses réseaux sociaux ni parlé à aucun média. Elle n’a pas non plus été vue en public, car elle est en quarantaine. Cinq jours de silence complet qui ont finalement rompu en soutien à ses amis Fani Carbajo et Christofer Guzmán, qui ont été contraints d’annuler leur mariage en raison de la croissance exponentielle des épidémies de COVID-19.

Marta López parle à nouveau

La société de restauration de Marta López allait reprendre le banquet de ce lien, donc son annulation a signifié un nouveau revers professionnel pour le collaborateur. « Il n’est pas suspendu, il est retardé en raison de circonstances sanitaires », a précisé Fani dans ses réseaux avec une photo en train de s’embrasser avec son fiancé. C’est cette publication, précisément, celle que Marta a choisi de reprendre enfin la parole. « Et laissez-les parler … », écrit-il.

Christofer a mis en ligne un cliché similaire à son profil dans lequel il a fait l’éloge de sa future épouse: «Je te choisirais mille fois, en tant que femme, mère de mes enfants, mon amie et, surtout, ma compagne de vie « . Marta, qui vit une nouvelle illusion sentimentale avec Efrén Reyero, n’a pas pu éviter de commenter cette photographie également. « Je meurs d’amour », a-t-il publié. Six brefs mots qui montrent que, bien sûr, la collaboratrice n’est pas coulée après son licenciement.