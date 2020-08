Mary McCormack se joint à la mêlée à l’intérieur du ring: l’actrice Kids Are Alright et In Plain Sight est montée à bord du drame de lutte de Starz, Heels.

McCormack jouera Willie, le partenaire commercial du lutteur Jack Spade (Arrow’s Stephen Amell) et le cerveau derrière l’organisation de lutte locale. Le casting comprend également Alexander Ludwig (Vikings), Chris Bauer (The Deuce), Allen Maldonado (black-ish), Kelli Berglund (Now Apocalypse) et le vétérinaire de la NFL James Harrison.

La série est issue de l’écrivain Michael Waldron (Rick et Morty) et du showrunner Mike O’Malley (Survivor’s Remorse).

Prêt pour d’autres pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Le prochain redémarrage de Gossip Girl de HBO Max a ajouté Jordan Alexander (Sacred Lies) à son ensemble en tant qu’étudiant d’une école privée, rapporte notre site sœur Deadline. Aucun autre détail de personnage n’est actuellement disponible.

* Fox développe le drame d’anthologie musicale Icon, dont la première saison se concentrera sur le duo de musique country mère et fille Naomi et Wynonna Judd, qui produiront les exécutifs, selon la date limite.

* Les iHeartRadio Music Awards, qui devaient être diffusés le 29 mars sur Fox, ont été annulés, rapporte notre site sœur Variety. Les gagnants seront plutôt révélés sur les stations de radio et les médias sociaux pendant le week-end de la fête du Travail, du 4 au 7 septembre.

* La série documentaire de HBO Max Equal a choisi les acteurs suivants pour représenter des militants LGBTQ + emblématiques: Cheyenne Jackson (comme Dale Jennings), Anthony Rapp (Harry Hay), Shannon Purser (Del Martin), Heather Matarazzo (Phyllis Lyon), Jamie Clayton (Christine Jorgensen) ), Samira Wiley (Lorraine Hannsberry), Gale Harold (Howard Smith), Keiynan Lonsdale (Bayard Rustin) et Jai Rodriguez (José Sarria), entre autres.

