Une crevette géante apparaît sur scène pour chanter un tube de C. Tangana, Beyoncé ou peut-être Manolo Escobar. Derrière le costume, il y a un célèbre caché. Ce qui semble être un rêve impossible à déchiffrer par la psychologie est la vraie prémisse de Mask Singer: devinez qui chante, dont la première ce mercredi (22h45) Antena 3. Fremantle Spain et Atresmedia Televisión ont adapté ce qui est l’exportation sud-coréenne la plus virale et lysergique du Gangnam Style de PSY. Si le divertissement sur petit écran doit échapper à la réalité, le nouveau pari du réseau cherche à amener ce mantra télévisé à des niveaux jamais vus auparavant.

Javier Calvo et Javier Ambrossi, responsables des séries Veneno et Paquita Salas, le chanteur Malú et l’humoriste José Mota forment le groupe de chercheurs qui tentera de déchiffrer, avec Arturo Valls comme maître de cérémonie et l’aide relative d’indices ambigus, qui est après les 12 masques en compétition sur le spectacle. Parmi eux, il y aura une pieuvre, un paon et un caniche bleu. Dans chaque tranche, l’un des participants dévoilera son identité. «Ce type de programme-événement est ce dont la télévision gratuite a besoin actuellement. C’est une de ces choses qu’il faut voir en direct si on ne veut pas qu’on le dise », met en garde l’un des détectives, Javier Calvo, à propos d’un espace conçu pour être consommé avec un œil sur les réseaux sociaux.

Très peu de personnes de la société de production et de la chaîne connaissaient la liste des chanteurs masqués au moment de l’enregistrement de l’émission, nous verrons donc le jury d’experts se placer semaine après semaine au même niveau que le spectateur, partageant la même incertitude. Il n’est pas facile pour lui de résoudre le mystère. Presque tout le monde peut être trouvé derrière les costumes. Peut-être qu’il est une ancienne gloire de la musique avec des millions de disques vendus ou une star du sport active. Il peut être un politicien à la retraite ou l’acteur de soutien dans un feuilleton de dîner.

«Une des choses qui accroche le concours, c’est qu’il est vivant et crée une tension constante. La curiosité nous a presque coûté la vie. Dès la troisième semaine, nous avions hâte de découvrir qui était le tournesol ou la crevette », se réjouit José Mota, qui avoue avoir été le plus risqué des quatre avec ses théories.

Le format, l’un des plus réussis de la décennie après avoir été diffusé dans plus de 40 pays, se situe à mi-chemin entre le spectacle de talents occidental classique et la fièvre asiatique du cosplay et de l’anime. Avec ces ingrédients, il déclenche ce que la science définit comme l’un des ressorts fondamentaux du rire: l’incongruité. Il a déjà réalisé des moments mémorables et surréalistes dans ses éditions internationales. L’ancienne gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, a rappé déguisée en ours, le rebelle Mikey Rourke a abandonné le concours en se libérant tôt de son masque de Gremlin velu et chaud et l’un des super-héros d’Hollywood, Ryan Reynolds (Deadpool), a interprété la ballade Demain dans un costume de licorne enfantin.

Lors des quatre premiers galas de Mask Singer: Guess Who Sings, les célébrités cachées seront divisées en deux groupes de six participants chacun. Ils se feront face deux par deux. Le vainqueur de chaque duel passera à la phase suivante, tandis que le perdant risquera d’être éliminé. Les masques les moins votés chanteront à nouveau dans un ultime défi pour connaître le participant qui doit révéler son identité. Dès le cinquième gala, les deux groupes s’uniront et commenceront à s’affronter pour remporter le trophée du vainqueur: le masque d’or.

La conception des costumes est l’une des clés du spectacle, tout comme la livraison de ses concurrents. «Au début, vous pensez que vous n’allez pas ressentir de l’empathie pour ces poupées, mais dès le premier gala, vous commencez déjà à tomber amoureux de l’une d’entre elles et à avoir vos préférées. Les participants ont si bien créé leurs personnages que souvent lorsqu’ils enlèvent le masque, vous ne vous attendez pas à trouver la personne que vous rencontrez. Le téléspectateur ne va pas donner de crédit », souligne Javier Ambrossi, qui défend que le casting espagnol est bien plus puissant que celui de l’édition américaine. «En plus des gens qui vont passer un bon moment, on verra des célébrités qui recherchent une seconde chance ou qui veulent révéler leur talent inconnu pour la musique. Et il y a des cas tellement surprenants que nous ne comprenons toujours pas pourquoi ils sont allés à Mask Singer. Il y a des gens qui n’avaient jamais participé à des propositions de ce type. Ils nous disent qu’ils se sentent libres de se cacher sous le déguisement et qu’ils le font passer pour des enfants », avancent les trois détectives, avec un certain sentiment d’envie.

Pour eux, le véritable effort pour faire avancer le projet revient à la société de production qui, en plus d’appliquer des mesures de sécurité strictes pour éviter que l’identité des participants ne fuit, a dû faire face à la prévention sanitaire pour protéger l’ensemble de l’équipe. en période de coronavirus. «Le fait que j’ai pu relever un défi comme celui-ci me semble très encourageant. C’est un signe que, si nous travaillons ensemble, nous pouvons continuer à atteindre nos objectifs et éviter une noyade absolue. Plaisir coupable? “Au contraire. Mask Singer est un plaisir nécessaire en ce moment. Les gens ont envie, face à tant de souffrances, de pouvoir s’amuser”, souligne Mota. “Nous devrons passer beaucoup de temps à la maison dans les mois à venir, alors nous ferons mieux passons un bon moment là-bas », conclut Javier Calvo.