Comme pour de nombreux feuilletons, l’hôpital général est rempli de relations compliquées entre différents personnages. Dans un monde où les amis peuvent facilement devenir des ennemis et les ex peuvent redevenir amants, les téléspectateurs sont toujours informés de ce qui pourrait se passer à l’hôpital général.

Une histoire qui s’est lentement développée dans la série est l’amitié entre Carly Corinthos (Laura Wright) et Jasper «Jax» Jacks (Ingo Rademacher). Les deux sont des ex avec le bonus supplémentaire de Jax étant un ennemi du mari actuel de Carly, Sonny Corinthos (Maurice Benard). Cependant, Carly et Jax semblent se rapprocher, et Benard lui-même a quelques mots à dire.

Carly est mariée à Sonny à «l’hôpital général»

Carly et Sonny ont une histoire emblématique sur l’hôpital général. Ils se sont réunis pour la première fois en 1999 et ont connu d’innombrables ruptures et maquillages. En fait, Carly et Sonny se sont mariés trois fois. Ils en sont actuellement à leur quatrième mariage ensemble, qui a commencé en 2015.

Carly et Sonny ont deux enfants ensemble: Morgan et Donna. Cependant, ils ont chacun amené à leur mariage quelques enfants avec d’autres personnes, de sorte que leur parcours parental comprend sept enfants au total.

Carly a une histoire avec Jax

Au début des années 2000, pendant l’une des périodes «off» de Carly avec Sonny, elle a commencé à développer une relation avec Jax, l’un des ennemis de Sonny. Carly et Jax se sont même mariés en 2007 et ont une fille nommée Josslyn.

Cependant, Carly et Jax ont divorcé en 2013, mais ils se sont réunis à plusieurs reprises au fil des ans, principalement sous la forme de baisers et d’affrontements d’un soir. Néanmoins, ils semblent avoir une bonne relation d’amitié et de coparentalité ensemble.

Que pense Maurice Benard du fait que Carly se rapproche de Jax?

Ingo Rademacher, Laura Wright et Maurice Benard sur «General Hospital» | Télévision Walt Disney / Valerie Durant

Bien que Carly et Sonny soient toujours mariés, Carly semble se rapprocher de Jax ces derniers mois.

La semaine dernière, leur amitié s’est renforcée avec un secret. Après que Carly ait vu sa demi-sœur Nelle Benson tomber d’une falaise, Jax l’a convaincue de cacher ce fait aux enquêteurs. Selon Jax, Carly, qui est l’épouse d’un gangster et qui n’a pas une bonne histoire avec Nelle, pourrait facilement être accusée d’avoir poussé Nelle de la falaise. Carly a décidé de suivre les conseils de Jax et de ne dire à personne ce qui s’était réellement passé.

Le 1er septembre, le compte Twitter de l’Hôpital général a publié un aperçu d’un nouvel épisode avec la légende: «Jax est préoccupé par la santé mentale de Carly, sur la côte ouest. Nelle est-elle revenue de la tombe pour la hanter?

En réponse au tweet, Benard a décidé de partager ses réflexions sur le récent développement entre Carly et Jax. Il a écrit: « Oh, s’il vous plaît, ne me donnez plus une pause. »

Wright s’est joint à l’amusement et a répondu à Benard. «Jelly», dit-elle, se référant à la forme abrégée du mot «jaloux».

Bien sûr, on ne sait pas si quelque chose de grave se produira entre Carly et Jax. Après tout, Jax n’est pas célibataire non plus – il est actuellement en couple avec Nina Reeves. Pour savoir ce qui se passera à l’hôpital général, écoutez l’émission tous les jours de la semaine.