Mexico,- Jesús «Tecatito» Corona a remporté le MVP de la Primeira Liga. Jesús Corona a été récompensé comme le meilleur joueur de la Ligue portugaise lors de la saison 2019-20.

Les entraîneurs et capitaines des équipes de Primeira Liga ont voté en faveur de Corona. «Tecatito» a battu Paulinho, Pizzi, Taremi, Horta, Telles, Martins, Edwards, Bruno Fernandes et Gonçalves.

Corona a été la meilleure passe décisive de Porto et la deuxième de la compétition avec 10 passes au but. « Tecatito » Il a joué comme milieu de terrain, ailier et ailier.

Avec 18 buts et des passes décisives combinées en 33 matchs, Jesús «Tecatito» a été une pièce fondamentale pour remporter le titre de champion. Double pour Porto, remportant la Ligue et la Coupe.

Selon Transfermarkt, Jesús «Tecatito» Corona a une valeur de marché de 30 millions d’euros, dépassant Hirving Lozano.

Le « Tecatito » de la Ligue portugaise 2019/20: 4 buts. 11 passes décisives. 33 matchs. TOP3 des dribbleurs du championnat. TOP5 a généré des chances de championnat. Chef adjoint des passes décisives. Prix ​​MVP.

C’est sa campagne avec le plus de passes décisives, il a dépassé les 9 en 2018-2019. Seulement en 2015-2016, il a marqué plus de buts: 8. Il a accumulé 151 matchs de championnat, 21 buts et 33 passes décisives.

Le conseil d’administration de Porto ne veut pas que Jesús Tecatito Corona quitte l’équipe cet été, donc toute équipe qui le souhaite devra payer 30 millions d’euros.

5 ans de « Dragon »

Jesús Corona a fait ses débuts avec la première équipe de Monterrey le 7 août 2010 à la 60e minute, il a inscrit son premier but le 7 octobre 2011 dans un match correspondant à la date 12 de l’Apertura 2011 contre Estudiantes Tecos.

Le 22 août 2013, il est signé par Twente des Pays-Bas pour un montant de 5 millions de dollars, avec un contrat de quatre ans.

Le 31 août 2015, le transfert de Tecatito par le FC Porto dans un contrat de 5 ans a été officialisé. Le 12 septembre 2015, il a fait ses débuts avec un doublé aux minutes 15 et 60 lors de la victoire 3-1 contre Arouca et laissant le changement à la minute 87 ′ pour Alberto Bueno.

Le 16 septembre 2015, il a fait ses débuts en UEFA Champions League, entamant la 76e minute pour Yacine Brahimi lors d’un match nul 2-2 contre le Dinamo Kiev.

Photo courtoisie FC Porto

