Le juge Belén Sánchez, de la Cour d’instruction n ° 39 de Madrid, a appelé Alejandro Echevarría, président de Mediaset España, et un groupe de dix journalistes à témoigner, pour un crime présumé de « insultes et calomnies réalisées avec de la publicité« . La famille du dictateur Francisco Franco a porté plainte au pénal en raison de l’émission » L’héritage du Franco « , diffusée sur Cuatro le 23 juillet 2018.

Le dictateur Francisco Franco avec sa femme Carmen Polo

Ledit programme, appartenant à «Sous les projecteurs», la fortune dont disposent les héritiers de Franco fait l’objet d’une enquête, un objet qui a donné aux héritiers un «contenu clairement diffamatoire et discréditant», comme Public le recueille à travers le procès auquel il a eu accès. Selon les plaignants, les déclarations recueillies sont les leurs et celles de tiers et « à aucun moment ils ne se conforment à la vérité, dans un contenu manifestement faux et un mépris téméraire à son égard « .

Selon les médias précités, l’émission « L’héritage du Franco » Il est basé sur la documentation détenue par la Fondation nationale Francisco Franco elle-même. Cependant, la famille du dictateur soutient que l’enquête «manque de fondement ou d’information neutre, elle est basée sur une simulation documentaire artificielle de l’enquête, manquant d’objectivité ou d’impartialité». Par conséquent, sa décision a été de porter plainte contre Mediaset España et les collaborateurs et journalistes de la spéciale, qui sont Raúl López Palomar, Juan Serrano, Lorena Correa, Pablo de Miguel, Juan Carlos González, Carla Sanz, Carlos Roberto Babio Urquidica, Joaquín José Giménez-Arnau Puente, Javier Otero Bada et Mariano Sánchez Soler.

Deuxième essai

Ce n’est pas la première fois que la famille Franco tente de dénoncer Mediaset Espagne à cause de l’émission «En el punto de mira». Francisco Franco Martínez-Bordiú et Jaime, María del Mar, María Aranzazu, José Cristóbal et María de la O Martínez-Bordiú Franco ont déposé une plainte pénale le 21 mai 2019. Cependant, n’a pas été admise au traitement, la famille Franco a donc interjeté appel devant la Cour provinciale le 10 juillet de la même année. Le 27 août à 11 h 15, les personnes mentionnées ci-dessus dans le procès sont appelées à témoigner devant les tribunaux de la Plaza Castilla.