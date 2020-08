L’une des séries télévisées les plus populaires de ces deux dernières années a enfin fait son chemin sur Netflix et parmi d’autres nouveautés, ce fut une très bonne semaine pour le service de streaming.

Voici la meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine:

Cobra Kai N

Saisons: 2 | Épisodes: 20

Genre: Action, Comédie, Drame | Durée: 30 minutes

Jeter: Xolo Maridueña, Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan

L’héritage de The Karate Kid se poursuit trente ans plus tard avec l’excellente série de suites, Cobra Kai. Facilement la série YouTube Red la plus réussie à ce jour, Cobra Kai était bloqué derrière le service d’abonnement premium depuis deux ans. Désormais, avec sa sortie Netflix, Cobra Kai est accessible à des centaines de millions d’abonnés dans le monde.

Licencié de son travail, père de mort et grand buveur, la vie n’a pas été belle pour Johnny Lawrence ces 30 dernières années. Après avoir sauvé un enfant asthmatique d’un gang d’intimidateurs, Johnny rouvre le dojo de karaté Cobra Kai et devient le nouveau sensei pour les étrangers et les enfants intimidés. Quand Daniel LaRusso, rival de longue date et à succès du karaté, découvre que Cobra Kai a rouvert, cela ravive la querelle entre eux.

JE SUIS UN TUEUR: PUBLIÉ N

Saisons: 1 | Épisodes: 3

Genre: Docu-séries, Crime | Durée: 38 minutes

Cette série documentaire présente une série d’interviews de criminels britanniques endurcis qui ont passé des années dans le système carcéral dans le quartier des condamnés à mort.

Aggretsuko N

Saisons: 3 | Épisodes: 30

Genre: Anime, comédie, drame | Durée: 15 minutes

Jeter: Kaolip, Komegumi Koiwasaki, Maki Tsuruta, Shingo Kato, Rareko

Le panda rouge préféré de Netflix revient pour d’autres aventures de karaoké death metal et des leçons d’amour.

Un autre jour et un autre dollar pour le panda roux Retsuko, 25 ans. Sa modestie et sa petite taille la conduisent à être exploitée par ses collègues paresseux, et que ce soit des remarques sexistes et misogynes de son patron et agacée par ses collègues condescendants, Retusko a une façon unique de soulager son stress … en lui chantant du death metal. bar karaoké local.

Le tueur de sa mère N

Saisons: 1 | Épisodes: 56

Genre: Politique, crime, drame | Durée: 60 minutes

Jeter: Carolina Gómez, Marlon Moreno, George Slebi, Geraldine Zivic, Andrea Gómez

Les drames en espagnol ont été particulièrement populaires sur Netflix et avec 56 épisodes disponibles, nous soupçonnons que de nombreux abonnés vont plonger les dents dans Her Mother’s Killer.

Trente ans après la mort de sa mère, Analia, stratège politique, commence son plan pour faire tomber le tueur, le candidat présidentiel de Columbia.

Bibelots N

Saisons: 2 | Épisodes: 20

Genre: Comédie, crime, drame | Durée: 30 minutes

Jeter: Brianna Hildebrand, Kiana Madeira, Quintessa Swindell, Odiseas Georgiadis, Brandon Butler

Trinkets s’est gagné un fan très fidèle après la première série de la série à l’été 2019. Les fans ont été déçus d’apprendre que la deuxième saison serait la dernière de la série, mais bien que Trinkets arrive à une fin brusque, ce n’est pas tellement une annulation, et plus encore permettant à l’histoire de se conclure.

Après avoir été surprise en train de voler à l’étalage, Elodie est envoyée à Shoplifters Anonymous pour l’aider à freiner son obsession du vol. Quand Elodie rencontre deux autres filles dans son groupe de soutien, un lien fort se forme entre le trio, unis par leur amour du vol à l’étalage. Alors que le trio se défie pour voir qui peut voler le plus, Elodie permet à son obsession de s’approfondir davantage, risquant son avenir pour quelques bibelots.

