Près de 20 ans après la dernière diffusion de Buffy contre les vampires, TVLine ressuscite la série culte-classique d’entre les morts pour une sorte de réévaluation. Nous ne nous demandons pas s’il était aussi excellent que nous nous en souvenons – nous l’avons revu assez souvent pour savoir qu’il l’était. Mais on se demande si les personnages que nous aimions le plus… étaient en fait les meilleurs.

À cette fin, nous avons choisi les 25 individus fictifs – OK, et un groupe ici et là – qui, selon nous, placent encore le «super» dans le surnaturel. Parmi eux se trouvent – eh bien, duh – le personnage principal, une héroïne pour les âges; plus d’une version non seulement de son ami le plus proche, mais de son petit ami; un airhead qui toutes ces années plus tard est toujours dans nos esprits; et un vamp dont le surnom n’aurait vraiment pas dû être William the Bloody mais William the Bloody Awesome.

Nul doute que vous aurez… euh, appelons-les des sentiments sur les personnages qui ont été exclus de cette liste. Il y a probablement même au moins un couple d’entre vous qui criera au scandale sur l’absence d’une certaine clé ultra-ennuyeuse, alias le cousin Oliver du Buffyverse. Vous pouvez rendre vos plaintes au contenu de votre cœur dans la section commentaires ci-dessous.

Mais d’abord, tu devrais Découvrez comment nous avons classé notre Top 25 en cliquant sur la galerie de photos ci-dessus (ou en allant ici pour un accès direct). Alors et alors seulement devriez-vous passer aux commentaires et révélez si vous pensez que notre compte à rebours mord… ou est nul. Prêt… réglé… cliquez.

