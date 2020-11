Washington.- Les premiers collèges électoraux Les Etats-Unis ont ouvert ce mardi à 06h00 pour recevoir les votes qui décideront du prochain président de ce pays.

Les Américains choisiront entre l’actuel président et candidat républicain, Donald Trump, et le démocrate Joe Biden.

Huit des 50 états de États Unis (Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York et Virginie) ont commencé à voter à 06h00.