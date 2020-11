Le jour est venu. Après plus d’une décennie à rêver d’une adaptation à l’écran de l’une des sagas fantastiques pour jeunes les plus populaires que notre pays nous a données, nous l’avons enfin. Probablement pas comme nous nous y attendions, mais c’est ici. Ce n’est pas un film, mais une série. Et ce n’est pas de l’action en direct, mais de l’animation. Mais nous le faisons. En tout cas, ce n’était qu’une question de temps avant que la trilogie, avec plus d’un million d’exemplaires vendus, fasse le saut à l’écran.

‘Les souvenirs d’Idhun’ vient de la main de Netflix, avec Laura Gallego, auteur de la trilogie, co-auteur des scripts de la première saison et conseillant les producteurs Pilar Blasco Oui Alexis Barroso dans chaque décision prise. Et ce n’est pas tout, car la conception des personnages s’est basée sur l’adaptation de la trilogie au format bande dessinée par Estudio Fénix, qui n’est pas partie de zéro. Alors, qu’est ce qui pourrait aller mal? Eh bien … Plus de choses que nous ne le pensions.

Littéralité

Le langage audiovisuel n’a rien à voir avec le récit, et c’est l’un des principaux problèmes de «Memories of Idhún». Les fans des livres les plus puristes peuvent apprécier de voir une adaptation presque exacte des romans à l’écran, mais en général, le rythme est précipité et le niveau d’exposition des informations dans le dialogue est alarmant. Une adaptation à la télévision ou au cinéma nous permet d’appliquer le «spectacle, ne raconte pas» et dans «Memories of Idhún» on trouve des segments de plusieurs minutes dans lesquels les personnages expliquent de manière monotone une telle quantité d’informations sur le monde d’Idhún que la série cela devient fastidieux.

L’animation

Il est clair dès le premier moment que le budget n’était pas élevé. Bien que l’animation fonctionne assez bien dans les moments les plus statiques et que vous puissiez voir un bon travail dans la section artistique (mention spéciale des créations de Limbhad), cette section artistique doit être peaufinée et les problèmes sérieux commencent dans les séquences d’action. Statique, avec un manque de fluidité et parfois recycler les animations. Ce ne serait pas si mal si les animations recyclées n’étaient pas utilisées dans le même épisode, à quelques minutes d’intervalle. Malgré tout, il y a un immense amour pour le produit original. Dommage que les ressources dont dispose l’équipe nous ont empêché de voir tout le potentiel que, en tant que lecteur des romans, je vous assure qu’il y a.

La violence

S’il est vrai que la série traite de problèmes graves tels que la guerre ou la mort, il existe de nombreuses façons de raconter ces événements sans tomber dans la violence gratuite. C’est ce qu’a démontré Laura Gallego elle-même il y a plus de quinze ans, en particulier dans le premier volume de la trilogie «La Resistencia». Bien sûr, il y a de l’action et des batailles, mais Gallego ne tombe jamais dans des descriptions exceptionnellement grossières. Je ne me souviens pas les avoir trouvés quand j’ai lu La Resistencia quand j’avais treize ans et je ne les ai pas trouvés en train de la relire il y a quelques semaines. Et pourtant la série choisit de montrer de fortes doses de violence dans les deux derniers épisodes, des gros plans de gorges déchirées et plus que nous ne détaillerons pas pour éviter d’éventuels spoilers. Dans tous les cas, la série a un catalogue d’âge pour les plus de quinze ans qui, bien que non excessif, commence à s’éloigner de son public cible des enfants / jeunes.

Doublage

Ouvrons la boîte de Pandore. La série a atteint la première déjà condamnée par son public. La bande-annonce publiée le mois dernier, bien que brève, laissait déjà entendre que le doublage n’était pas à la hauteur. Les réactions des fans, en colère, ont inondé les réseaux. Laura Gallego a elle-même dit que c’était loin des voix qu’elle imaginait. Qu’est-ce qui c’est passé ici? Au lieu d’engager des professionnels du doublage pour jouer les personnages principaux, Netflix a opté pour des acteurs qui, bien qu’ils se produisent (certains plus que d’autres) devant les caméras, n’ont pas d’expérience du doublage. Et le garçon le montre.

Michelle Jenner (Victoria), avec beaucoup d’expérience dans le domaine (elle a exprimé Hermione dans les quatre premiers films “ Harry Potter ” et a également travaillé sur des jeux vidéo comme “ Horizon Xero Dawn ”) tente de sauver les meubles, mais les quatre interprètes masculins (Carlos Cuevas, Itzan Escamilla, Nico Romero et en particulier Sergio Mur comme Kirtash) ne sont pas à la hauteur d’un produit de cette taille et probablement pas non plus une œuvre d’étudiants en audiovisuel. Des personnages inexpressifs et nuancés qui tirent constamment le spectateur hors du récit et, même parfois, provoquent un rire involontaire.

Laura Gallego a fait le meilleur résumé: “A l’automne 2018, un casting a été réalisé entre des doubleurs professionnels pour interpréter les personnages. Plus tard, et de manière inattendue, certains de ces acteurs ont été remplacés par d’autres sans expérience en doublage.” L’auteur, sur son profil Twitter, a partagé la dernière bande-annonce en anglais et non en espagnol. Tout est dit. Une vraie corvée pour les fans, qui n’ont pas profité du monde d’Idhun comme on l’aurait souhaité, mais, surtout, pour les professionnels du doublage, qui sont souvent relégués au second plan à la poursuite de noms célèbres avec des milliers de followers. Instagram.

Et, malgré tout, la série est divertissante. Le matériel de départ est engageant et la saison peut être vue en un après-midi (il n’y a que cinq épisodes de vingt-cinq minutes qui adaptent la première moitié du premier livre de la trilogie). Les souvenirs d’Idhún méritaient bien plus, mais je suppose que moins donne une pierre. Même avec tous ses échecs, ils compteront sur moi pour un deuxième opus futur, espérons-le, qui conclurait l’adaptation du premier roman et nous laisserait avec une intrigue secondaire de Kirtash que nous tous qui avons lu la saga adolescente avons gravée dans notre mémoire. Les lecteurs savent de quoi je parle.

La première saison est maintenant disponible sur Netflix. Et, juste au cas où, oui. La plate-forme a plus de doublage en plus de l’espagnol.