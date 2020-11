Mexique – Avec un investissement de plus d’un milliard de pesosMercado Libre a annoncé la création de son propre réseau logistique qui lui permettra d’atteindre l’ensemble du territoire mexicain en 24 heures.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, le Mercado Libre México a souligné que cette initiative générera plus de 6000 emplois directs et indirects dans tout le pays et que ce nombre augmentera avec le temps.

Son propre réseau, en plus de celui construit par la société de commerce électronique avec des sociétés alliées, disposera d’avions et de camionnettes jaunes, ainsi que de nouveaux centres de distribution appelés stations du dernier kilomètre et cross docking, pour couvrir tout le pays.

«Les utilisateurs ont augmenté leurs attentes avec les livraisons et il est devenu très important de conquérir le dernier kilomètre, qui est le dernier voyage du colis avant d’atteindre l’acheteur. C’est pourquoi nous avons décidé de nous impliquer encore plus et de porter notre réseau logistique à un autre niveau, sachant que les opportunités de marché sont larges et que la demande continue et continuera de croître ” a commenté David Geisen, PDG de Mercado Libre México.

Pour accéder plus rapidement à plus d’endroits, le lancement de Meli Air a été annoncé, une flotte d’avions cargo qui viendra compléter le réseau de compagnies aériennes commerciales avec lequel Mercado Libre travaillait déjà.

«Au Mexique, nous aurons pour l’instant quatre avions, qui porteront la marque Mercado Libre et nous donneront de la vitesse sur tout le territoire. Nous voulons construire le meilleur réseau logistique du pays car cela se traduit par efficacité, confiance et excellence pour nos utilisateurs », a déclaré Omar Ramírez, directeur de la logistique pour Mercado Libre México.

Ramírez a ajouté que les avions de Meli Air ont une capacité totale de 40 tonnes. Cette flotte aérienne aura son centre aéroportuaire à Querétaro et parcourra quatre itinéraires différents qui couvriront l’ensemble du territoire national.

Concernant la livraison finale des utilisateurs, il y aura des milliers de camions jaunes qui parcourront le dernier kilomètre pour livrer les colis aux acheteurs et viendront également compléter les véhicules des multiples opérateurs qui composent le réseau Mercado Libre.

Centres de distribution immédiate

Les stations du dernier kilomètre et les centres de Cross Docking font partie du nouveau réseau logistique qui rejoint les trois centres de stockage -deux en fonctionnement et un à Jalisco qui démarrera ses activités en novembre- que possède actuellement la plateforme électronique. -Le plus grand commerce d’Amérique latine.

Les plus pertinents seront ceux du dernier kilomètre, qui sont des centres stratégiquement situés dans tous les états du pays pour faciliter la tâche de livraison dans les différents lieux, où le colis arrive directement de l’aéroport, afin d’optimiser le temps de distribution après la vente.

“Nous avons fait de grands efforts et des investissements importants pour apporter de la technologie, des ressources et des talents à notre réseau, mais aussi pour intégrer de nouveaux partenaires logistiques qui nous permettent d’améliorer l’efficacité et de rationaliser l’ensemble de la chaîne commerciale”, a déclaré Omar Ramírez.

“Nous continuerons côte à côte avec le même objectif: améliorer l’expérience utilisateur et donner au consommateur la confiance et l’assurance qu’il recevra son colis dans les 24 heures.”

Depuis le début des tests pilotes de notre réseau logistique, le volume des colis livrés a été multiplié par 12. Grâce à cela, le Mexique est l’un des pays avec la meilleure promesse de livraison où le réseau logistique de Mercado Libre opère.

Avec toutes ces initiatives en cours, Mercado Libre s’assure d’être prêt pour les saisons les plus fortes de l’année, Good End et Noël, au cours desquelles il offrira une expérience d’achat suprême avec des livraisons sûres et efficaces en moins de 24 heures dans tout le pays. même les jours fériés et les week-ends.

