Les fans de la série ‘Batwoman’ savent que la deuxième saison aura de nombreux changements et cela inclut son protagoniste, puisque Ruby Rose a quitté le programme et ce sera l’actrice Javicia Leslie qui dirigera le casting de la série. Maintenant, c’est Javicia Leslie elle-même qui a publié une vidéo d’elle avec le nouveau costume de Batwoman du plateau de tournage de la série, et les fans l’aiment.

Bien que pour tous les fans, ce soit une surprise que Rose quitte le rôle de Kate Kane / Batwoman, la production l’a utilisé pour redéfinir le personnage à nouveau, maintenant avec l’actrice Javicia Leslie comme remake de Batwoman.

Bien que peu de choses aient été dites sur ce changement, on sait que Leslie jouera un tout nouveau personnage nommé Ryan Wilder, et dès les premiers détails de ce personnage, il semble qu’il sera complètement différent du personnage de Rose, Kate Kane. Wilder est décrit comme un combattant plus dangereux et surtout extrêmement indiscipliné..

Alors que la série est sur le point de revenir à sa deuxième saison, beaucoup de choses se sont révélées, l’une d’entre elles a vu le nouveau look de l’héroïne. Maintenant, grâce à Javicia Leslie a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux avec son costume de Batwoman, les fans peuvent voir plus de détails sur cette nouvelle mise à jour du costume.

Entrer dans le week-end … 😂 pic.twitter.com/Oy4hEfV0IF – Javicia Leslie (@JaviciaLeslie) 31 octobre 2020

Il a été révélé que lors des premiers épisodes de la deuxième saison, Ryan Wilder portera l’ancienne tenue de Kate, mais qu’à partir de l’épisode 3, les fans verront la nouvelle tenue en action et que le personnage de Leslie aura le sien. Batmobile. Pour l’instant, il va falloir voir des surprises a la chaîne de télévision The CW avec ‘Batwoman’, une fois la série de retour en janvier 2021.