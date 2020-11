Mexico,- L’un des combats les plus attendus de l’année est la confrontation entre «Alacrán» et l’ancien champion Óscar Valdez. Cependant, le procès devra attendre un peu, car notre champion Miguel «Alacrán» Berchelt a été testé positif au Covid-19.

Le champion des super poids plume du World Boxing Council, Miguel «Alacrán» Berchelt, est l’un des monarques les plus puissants aujourd’hui. Il a réussi 6 défenses de sa couronne.

Ses débuts en boxe professionnelle ont été faits le jour de son 19e anniversaire (17 novembre 2010).

Après une séquence spectaculaire de 15 victoires consécutives, il a finalement eu la chance de se battre et de remporter le titre vacant WBC Youth Intercontinental Super Featherweight, dont il a fait sa première défense deux mois plus tard.

Le 15 mars 2014, «Alacrán» Berchelt a eu sa première et unique défaite aux mains de Luis Eduardo Flores, dans un combat tenu au Chiapas. Cette défaite lui a fait acquérir plus de maturité et corriger les erreurs qui l’ont conduit à évoluer en tant que boxeur.

Il n’y a pas d’autre choix que de récupérer et de suivre les instructions du médecin, nous sommes déjà sous surveillance médicale, ce qui est important, j’espère m’en sortir bientôt et revenir plus fort que jamais, je m’excuse auprès de ceux qui attendaient mon combat en décembre !! – Miguel Berchelt (@AlacranBerchelt) 4 novembre 2020

Après être revenu sur le chemin du triomphe, le moment de sa consécration est arrivé le 28 janvier 2017, lorsque “Alacrán” Berchelt a battu l’ancien champion Francisco “Bandido” Vargas dans une guerre impressionnante et sanglante, en arrachant la ceinture des super mouches au World Boxing Council. et réalisant ainsi son rêve d’être un champion vert et or.

