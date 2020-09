Mexico.– Alejandro Fernandez il donnera son deuxième concert en ligne, mais cette fois il sera payé car ce sera le «streaming de streams», dit-il, un show inédit, avec une nouvelle production, sous le concept Unrepeatable.

Le concert numérique L’Amérique d’une seule voix On peut le voir au Mexique, aux États-Unis, en Amérique centrale et du Sud, le 3 octobre.

Le chanteur interprétera non seulement ses plus grands succès en direct, mais proposera également un spectacle inédit avec une nouvelle production à la hauteur des meilleurs spectacles mondiaux.

Son premier concert virtuel a eu lieu le 10 mai pour célébrer les mères mexicaines qui le suivent, et il l’a fait depuis son refuge de Puerto Vallarta.

Alejandro Fernández à l’occasion de la fête des mères 2020

Alejandro Fernández est l’un des artistes les plus actifs et solidaires de l’industrie de la musique depuis le début de la pandémie, d’abord sur ses réseaux sociaux avec des informations spécialisées et fiables.

Plus tard, en tant que fondateur de l’initiative Music Mexico Covid-19, pour soutenir le personnel et les travailleurs qui ont cessé de percevoir des revenus en raison de l’annulation de concerts au Mexique; campagne qui a déjà recueilli plusieurs millions de pesos.

Il a également enregistré une vidéo avec la chanson Eso y Más, de Joan Sebastian, au profit de Música México Covid-19, qui a fait ses débuts au numéro 1 sur iTunes dans 7 pays.

En plus de rendre hommage au «Poète du peuple», le produit net de cet enregistrement est reversé au MusiCares COVID-19 Relief Fund aux États-Unis et à MúsicaMéxico COVID-19 au Mexique. Ces deux initiatives visent à soutenir les musiciens touchés par la pandémie de coronavirus COVID-19 et à rechercher des opportunités pour eux.

Où pouvez-vous voir l’Amérique d’une seule voix?

Alejandro Fernández a chanté à différentes étapes à travers le monde et cette fois, il ne pouvait pas oublier ses fans en dehors du Mexique. Pour cette raison, le concert America with one voice peut également être apprécié aux États-Unis, en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Paraguay, au Chili, au Venezuela, en Argentine, au Brésil, en Uruguay et en Amérique centrale. L

Le rendez-vous est le 3 octobre à 20h30 (heure CDMX). Les fans du territoire mexicain pourront vivre cette expérience inoubliable grâce à la plateforme eTicket en direct. Les billets seront disponibles à partir du 2 septembre à 12 h..

