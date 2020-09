Les fans de Cobra Kai craignent pour Miguel Diaz après que le cliffhanger tendu de la saison 2 ait laissé les fans demander si Miguel meurt à Cobra Kai.

The Karate Kid est l’un des films les plus aimés, emblématiques et cités de tous les temps et a engendré plusieurs suites et remakes au cours des années qui ont suivi.

Désormais, Karate Kid a été ramené sur nos écrans sous la forme de la série télévisée Cobra Kai qui vient d’arriver sur Netflix après avoir fait ses débuts sur YouTube Premium en 2018.

En tant que tel, Cobra Kai est maintenant disponible pour un public beaucoup plus large et les fans ont regardé à l’excès pendant les deux saisons d’ouverture.

Malheureusement, ceux qui ont atteint la fin de la saison 2 ont craint pour Miguel Diaz après une chute horrible qui l’a laissé sous assistance respiratoire à l’hôpital.

En conséquence, beaucoup se sont demandé si Miguel meurt à Cobra Kai.

Cobra Kai sur Netflix

Cobra Kai a commencé sa vie en tant que série sur YouTube Premium, mais en 2020, la série est passée à Netflix.

Les saisons 1 et 2 sont arrivées sur le service de streaming le 28 août et la série est rapidement devenue la série la plus tendance sur Netflix.

La série suit le Johnny Lawrence de Karate Kid, maintenant dans la cinquantaine, alors qu’il réforme le Cobra Kai dojo, le même dojo où il a appris le karaté dans le film original.

Rejoints par Ralph Macchio, le Karate Kid lui-même, et une foule de talents émergents, nous nous embarquons pour un nouveau voyage de karaté et de drame à enjeux élevés.

Netflix

Miguel meurt-il à Cobra Kai?

Le sort de Miguel à Cobra Kai est inconnu.

Dans le dernier épisode de la saison 2, intitulé No Mercy, nous assistons à une confrontation de karaté complète à l’école alors que les membres des Cobra Kai et Miyagi-do dojos s’affrontent de manière épique.

Pendant le combat, Miguel Diaz (Xolo Maridueña) affronte Robby Keene (Tanner Buchanan) et nous sommes accueillis par une confrontation épique.

Le combat ne se passe pas si bien pour Miguel, cependant, car il a frappé par-dessus les balustrades et tombe du deuxième étage de la cafétéria de l’école, atterrissant lourdement sur une rampe en dessous.

Nous voyons pour la dernière fois Miguel inconscient à l’hôpital, se battre pour sa vie sur une machine de survie.

Les médecins ne peuvent pas dire à Johnny si Miguel s’en sortira et le sensei Cobra Kai se blâme immédiatement.

Ce que nous savons, c’est que Xolo Maridueña devrait apparaître dans la saison 3 à son arrivée, grâce à un Tweet excité de l’acteur en novembre 2019, ce qui augure bien pour le personnage.

Cependant, aucune mention n’est faite sur l’état dans lequel nous retrouverons Miguel lorsque nous le rejoindrons dans la saison 3.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

SAISON 3, parfois je suis trop excité. – Xolo Mariduena (@Xolo_Mariduena) 21 novembre 2019

Cobra Kai saison 3

Heureusement, les questions des téléspectateurs recevront une réponse dans la saison 3, qui a déjà été confirmée par Netflix.

Malheureusement, le prochain épisode ne devrait pas arriver avant 2021, les fans devront donc attendre encore quelques mois pour découvrir le sort de Miguel.

En plus de savoir qu’il sortira en 2021, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la saison 3 au moment de la rédaction.

Donc, en attendant, les saisons 1 et 2 de Cobra Kai sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix.

