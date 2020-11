Mexico.- Le chanteur Manuel Mijares a présenté son nouvel album Joyeux Noël! avec 12 classiques pour l’époque, qui comprend également quelques duos, dont l’un avec sa fille Lucerito.

«Depuis qu’elle est petite, Lucerito a l’habitude d’écouter de la musique et elle a déjà fait des duos avec moi et sa mère. Je sens qu’elle va se consacrer à quelque chose en rapport avec la musique, peut-être derrière, dans la production, mais on ne la force pas ».

Cela a été commenté par Mijares lors d’une conférence virtuelle avec une centaine de représentants des médias du Mexique et d’Amérique latine, la conférence qui était détendue et divertissante a duré une heure et demie.

Pour le chanteur, l’album de Noël est un rêve devenu réalité, car il avait toujours voulu faire un album avec ce concept, car il avait vu que d’autres collègues les enregistraient et que le sien n’arrivait pas.

Il a dit qu’il était un amoureux des traditions de décembre, alors il a vraiment aimé l’enregistrer.

«Je suis très Noël et j’ai toujours voulu enregistrer un album comme celui-ci …

C’est le 31e album de ma carrière et vous pensez toujours à faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui surprend les gens, en espérant que cela surprendra positivement ».

Manuel Mijares a passé les huit mois que la pandémie a pratiquement enfermés au Mexique, il n’a fait que quelques présentations virtuelles, il est donc reconnaissant pour les avantages technologiques qui peuvent le rapprocher de ses fans.

Pour cette raison, pour les vacances de Noël, il envisage de rencontrer la famille qu’il n’a pas pu voir toute l’année, toujours avec des précautions sanitaires.

Heureusement, lui et son exposa Lucero vivent dans des maisons contiguës, il a donc pu voir ses enfants en permanence.

Que contient l’album Merry Christmas?

Le sujet intitulé “Ce Noël” est une nouvelle version dans laquelle Mijares a réussi à réunir de grandes stars de la musique d’Amérique latine et d’Espagne, telles que: Joy Huerta, Manuel Medrano, Vanesa Martin, Giulia Be, Natalia Oreiro et Raquel Sofía.

L’album comprend 12 nouvelles versions de Noël, telles que: Joyeux Noël, viens chanter (Feat. La Hermandad: Arianna, Daniela Romo, Denise de Kalafe, Hernaldo Zúñiga, Oscar Athié, Pandora, Tatiana et Yuri).

Adeste Fideles, dites-moi monsieur, pot-pourri de Noël de chansons américaines (Le Père Noël est venu en ville / Le moment le plus heureux est déjà arrivé / Tout ce que je veux, c’est toi).

Mamacita Où est le Père Noël?, Viens chez moi ce Noël, Pot-pourri de chants de Noël espagnols (Cloches de Belén / Arre Borriquito / La Marimorena / Les poissons de la rivière), Mon univers (Avec Lucero Mijares), Les Rois de Galilée et Noël tous les jours.

En plus de ce qui précède Ce Noël.

