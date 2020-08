La rupture peut être difficile, peu importe qui vous êtes, mais les célébrités doivent faire face à la douleur supplémentaire de regarder leur vie amoureuse se dérouler aux yeux du public. Les fans prennent parti et font des accusations tandis que les gros titres saisissent les signes de réconciliation ou de problèmes. Tout cela laisse les amateurs de célébrités ramasser les pièces après une séparation avec un public qui regarde.

Même lorsque les fans les encouragent, il doit être difficile d’essayer de passer à autre chose en sachant que vous êtes au centre de l’attention – et de la pitié. Parfois, cependant, les fans deviennent amers à propos de la scission et la tiennent contre l’une – ou les deux – des célébrités qui ne pouvaient tout simplement pas la faire fonctionner.

Miley Cyrus connaît tous les aspects de ce drame particulier car sa relation longue et complexe avec Liam Hemsworth se joue depuis des années pour les fans. En plus de cela, elle a suivi cette scission très publique avec une nouvelle rupture avec Cody Simpson. Comment Cyrus gère-t-il cette double dose de chagrin d’amour alors que les fans regardent de loin?

Miley Cyrus et Liam Hemsworth avaient une relation complexe

CONNEXES: La confession de TMI Liam Hemsworth de Miley Cyrus a convaincu les fans que la réconciliation est possible

Cyrus et Hemsworth étaient bien connus pour leurs statuts d’adolescents quand ils se sont rencontrés sur le tournage de The Last Song en 2009. En mars 2010, ils sont apparus ensemble publiquement et ont confirmé qu’ils sortaient ensemble, mais ils allaient bientôt commencer un cycle de rupture et ce qui a laissé les fans étourdis en essayant de garder leur statut droit.

En plus de ne pas pouvoir dire quand ils étaient ensemble ou non, les fans spéculaient constamment sur le fait qu’ils avaient fait passer leur relation au niveau supérieur. Les fans aux yeux perçants étaient toujours à la recherche de signes d’engagement et, en mars 2012, ils ont obtenu une réponse à leur question lorsque l’engagement a été confirmé.

Peu de temps après, cependant, le représentant de Cyrus a confirmé que les fiançailles étaient interrompues, les fans ayant remarqué qu’elle avait cessé de suivre Hemsworth sur les réseaux sociaux. Tranquillement, le couple s’est apparemment réuni et les fans ont reconstitué la réunion à travers des publications Instagram voilées que leurs amis avaient faites.

Lorsque Cyrus a recommencé à porter sa vieille bague de fiançailles en 2016, les fans se sont déchaînés avec l’espoir de pouvoir enfin la faire fonctionner. Les fiançailles semblaient durer éternellement, mais le couple s’est finalement marié en décembre 2019. Moins d’un an plus tard, le mariage était terminé et les retombées ont été laides.

Miley Cyrus et Cody Simpson semblaient sérieux

Deux mois seulement après que Cyrus eut confirmé la fin de son mariage avec Hemsworth, elle était liée de façon romantique à Cody Simpson, un autre musicien. Le couple semblait être sur la bonne voie pour une relation sérieuse assez rapidement.

Alors que la pandémie de COVID-19 a bouleversé le monde, Cyrus et Simpson semblaient s’abriter ensemble. Le couple a fréquemment partagé des aperçus adorables de leur vie ensemble sur les réseaux sociaux et a même adopté un chien.

Le 14 août, des sources ont commencé à rapporter que la paire s’était séparée. Plus tard dans la journée, Cyrus a confirmé les rumeurs et a déclaré en partie: «Deux moitiés ne peuvent pas faire un tout et nous travaillons individuellement sur nous-mêmes pour devenir les personnes que nous voulons être.» La relation n’a duré que dix mois, et venant si vite après son divorce, Cyrus n’aurait pas pu être heureux d’être à nouveau placé sous les projecteurs.

Miley Cyrus a un plan pour rester concentrée

Miley Cyrus | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Cyrus est toujours apparue comme une femme forte et indépendante, mais l’examen constant de sa vie amoureuse et les spéculations sur ses ruptures doivent être difficiles à gérer. La chanteuse a expliqué comment elle gère la pression du public lorsqu’il s’agit de naviguer dans la réponse à son statut relationnel.

«Je suis une personne très logique. Et j’essaye vraiment de ne pas me perdre dans l’émotion, parce que notre émotion nous ment. Notre émotion nous fait parfois croire que chaque pensée que nous pensons est réelle. Et je me souviens qu’à un moment où nous sommes confrontés à un chagrin, c’est comme: «Je ne serai plus jamais le même.» Vous savez? «Ma vie est…» toutes ces choses que je me disais; ce n’est tout simplement pas vrai », a expliqué Cyrus.