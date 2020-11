Base lunaire 8 premières lundi 9 novembre (simultanée aux États-Unis) sur Movistar +. Une comédie loufoque d’une demi-heure en six épisodes avec des touches de satire et d’humour absurde qui se déroule dans un simulateur lunaire de la NASA dans le désert de l’Arizona. Créé, écrit et avec Fred Armisen, John C. Reilly et Tim Heidecker

Le premier épisode de ‘Moonbase 8’ présente un camée de Travis Kelce, un joueur de football professionnel actuellement pour les Chiefs de Kansas City de la NFL.

SYNOPSIS

L’avenir de l’humanité est entre de bonnes mains.

Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) et leur chef Cap (John C. Reilly) sont trois astronautes de la NASA qui vivent isolés dans un simulateur lunaire situé dans le désert de Winslow, en Arizona. De là, ils travaillent sans relâche pour atteindre le niveau de qualification optimal qui leur permettra d’entreprendre leur première mission sur la Lune. Alors qu’ils terminent leur formation, une série de circonstances inattendues les amène à remettre en question leur propre santé mentale, à évaluer leur confiance mutuelle et à se demander s’ils sont vraiment prêts à être envoyés dans l’espace.

DISTRIBUTION

Avec Fred Armisen (Saturday Night Live, Portlandia), Tim Heidecker (Tim et Eric Awesome Show Great Job!), Et John C. Reilly, nominé aux Oscars et Golden Globe (Dewey Cox: A Long Hard Life, One God) Wild), qui sont également scénaristes et producteurs aux côtés du nominé aux Emmy Awards Jonathan Krisel (Portlandia, Baskets) qui réalise les six épisodes de la saison.

DES INVITÉS DE PRESTIGE

La série présente l’apparition de plusieurs stars invitées, telles que Travis Kelce, un joueur de football professionnel actuellement dans les Chiefs de Kansas City de la NFL (dans le premier épisode); le chanteur, mannequin et acteur Adam Lambert, actuellement chanteur principal de Queen, et les acteurs Thomas Mann (Me, him et Raquel, Project X) et Alia Shawkat (Arrested Development, Transparent) (dans la salle).

A24, le studio indépendant responsable de films comme Moonlight (lauréat de l’Oscar du meilleur film), Lady Bird et Ex machina, est à l’origine du projet.

