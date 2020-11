Riviera est de retour, plus ambitieuse et explosive que jamais Première de la troisième saison le vendredi 27 novembre sur Movistar +

Avec Julia Stiles, cet épisode incorpore Rupert Graves («Sherlock»).

Georgina quitte la luxueuse Côte d’Azur pour commencer une nouvelle vie. L’action se déplace d’abord sur les canaux de l’énigmatique Venise. De la ville italienne, il reviendra à Saint-Tropez pour ensuite arpenter les rues de Buenos Aires, montrant le contraste entre l’Argentine la plus paradisiaque et la plus décadente.

Giorgina décide de changer de nom de famille et de se réinventer. Il cherche à repartir de zéro avec l’insouciant et charismatique Gabriel Hirsch avec qui il parcourra le monde à la recherche d’œuvres d’art volées. Cette nouvelle Georgina est capable de tout dans la troisième saison de huit épisodes de «Riviera», plus ambitieuse et explosive que jamais.

SYNOPSIS

Un an après ce qui s’est passé à la fin de la deuxième saison, Georgina Clios (Julia Stiles) a décidé d’abandonner les côtes de la Riviera pour tenter de repartir de zéro. Forte d’une nouvelle identité sous le nom de Georgina Ryland, elle est devenue une personnalité internationale influente dans le secteur de la restitution d’art. Son odyssée pour récupérer des pièces de valeur volées à travers le monde la conduit désormais à voyager des canaux de Venise aux rues de Buenos Aires, où elle aura l’aide et la complicité d’un nouvel allié: le charismatique, insouciant et mystérieux. Gabriel Hirsch (Rupert Graves). Mais dans un monde où le pouvoir, les possessions et la justice sont une obsession constante, le poids du passé menace toujours de réapparaître à chaque coin de rue.

L’ÉQUIPE

Protagonisée par Julia Stiles (Bourne saga), dans cette troisième saison le mannequin et actrice revient Poppy Delevingne (Kingsman: The Golden Circle), en tant que mondain Daphne Eltham, et ils rejoignent le casting Rupert Graves (Sherlock), en tant qu’homme charismatique et mystérieux du monde qui aidera Giorgina dans sa recherche des œuvres d’art volées, et l’Argentine Gabriel Corrado (Malparida), comme le maire de Buenos Aires candidat à la réélection.

Créé par le réalisateur Neil Jordan (The Borgias, Michael Collins, Byzance), lauréat d’un Oscar pour The Crying Game, cette saison est réalisé par Paul Walker (Éhonté). Le design élégant et sophistiqué de la garde-robe est réalisé par Rebecca Hale (Absolument fabuleux).



NOUVEAUX EMPLACEMENTS

