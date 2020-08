« Marché central »: 854000 et 7,9%

« Servir et protéger »: 923000 et 9,4%

‘Acacias 38’: 800 000 et 9%

‘Le chasseur’: 676000 et 8,2%

« Direct Espagne »: 496000 et 5,9%

« Ici la terre »: 765000 et 8,4%

« Votre temps avec Roberto Brasero »: 873000 et 7,8%

« Aimer c’est pour toujours »: 965000 et 9,2%

« Maintenant je tombe! »: 738000 et 8,2%

«Boum!»: 948 000 et 11,5%

‘Pasapalabra’: 1 654 000 et 18,7%

‘Zapping’: 795000 et 7,1%

« Plus de zapping »: 750000 et 7%

« Mieux vaut tard: avance »: 491000 et 4,9%

« Mieux vaut tard »: 596000 et 6,8%

« Tout est un mensonge »: 604000 et 5,4%

« Tout est un mensonge bis »: 669000 et 6,4%

« Quatre par jour »: 517000 et 5,8%

« Quatre par jour à 20h »: 367000 et 4,3%

« Connaître et gagner »: 741000 et 6,5%

« Grands documentaires »: 543000 et 5,3%

Il comprend:

– «Patagonie sauvage» «Montagnes de feu»: 556 000 et 5,2%

– « La vie secrète des chiens »: 529000 et 5,4%

‘Documenta2’: 288 000 et 3,2%

Il comprend:

– ‘Forever young’: 288000 et 3,2%

– ‘Forever young’: 280000 et 3,2%

«Nourriture en plein air» «Fruits de mer, mangez des légumes et des jelly beans»: 190 000 et 2,3%

«Nourriture en plein air» «Sel, œufs élevés en plein air et Haggis»: 198 000 et 2,4%

«Paradis à proximité» «Autriche, musique et silence»: 162 000 et 1,9%

«Constructions écologiques» «Empreinte minimale»: 191 000 et 1,9%

‘Constructions écologiques’ « déconnectées »: 270 000 et 2,4%

«Ayez du salami! « Don des langues »: 40 000 et 7,7%

‘Le programme d’été’: 592000 et 17,8%

Il comprend:

– ‘Apparition du président du gouvernement’: 784000 et 13,9%

« Il est déjà midi »: 1051000 et 11,9%

Antenne 3

‘Unique’: 7000 et 1,4%

« Plus d’un »: 20 000 et 2,8%

«Le miroir public est! été ‘: 400000 et 16,1%

«Plus de miroir public est! été ‘: 358000 et 9%

Il comprend:

– ‘Apparition du Premier ministre’: 412000 et 7,5%

«Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Escalopes de porc aux champignons en sauce»: 652 000 et 9,7%

« La roue de la chance »: 1525000 et 15,9%

Le 1

‘Le matin’: 311000 et 9,2%

‘Nouvelles 24h’: 578000 et 8,3%

Il comprend:

– ‘Apparition Président du Gouvernement’: 597000 et 8,4%

‘Nouvelles 24h’: 609000 et 5,6%

Il comprend:

– «Conférence de presse» «Pablo Casado»: 641 000 et 5,8%

Quatre

‘Surferos tv’: 12000 et 1,7%

‘Mieux vaut appeler Kiko’: 3000 et 0,3%

«Ayez du salami! « Malotes »: 6 000 et 0,4%

‘Le coquin’: 70000 et 3,4%

‘Cobra Alert’ « Le dernier jour »: 69 000 et 2,6%

« Cobra Alert » « Plus haut, plus vite, plus loin! »: 129 000 et 4,2%

«Cobra Alert» «Course contre la montre»: 167 000 et 4,8%

‘Cobra Alert’ « Le roi d’Ahjada »: 237 000 et 5,3%

‘Le concours de l’année’: 304000 et 4,3%

‘Le concours de l’année’: 446000 et 4,2%

le sixième

‘Dans la clé de nuit’: 2000 et 0,3%

‘En clé de nuit’: 3000 et 0,4%

«Qui y habite?»: 11 000 et 1%

« Qui y habite? »: 41000 et 2,3%

« Crimes imparfaits »: 96000 et 3,6%

‘Rouge chaud: précédent’: 287000 et 8,2%

‘Rouge chaud’: 766000 et 12%

Il comprend:

– ‘Apparition Président du Gouvernement’: 862 000 et 12,1%

Les deux

‘Athlète gourmet’: 10 000 et 1,4%

« L’anglais à la TVE »: 9000 et 1,1%

«Survie aux extrémités du monde» «D’un pôle à l’autre»: 14 000 et 1,2%

« Quel animal! »: 29000 et 1,6%

‘Carrefour’: 22000 et 1%

‘Documenta2’: 44000 et 1,6%

Il comprend:

– «L’histoire de la Chine» «L’ère révolutionnaire»: 44 000 et 1,6%

«Aliments non couverts» «Eau, canola et cellulose»: 39 000 et 1,3%

«Nourriture en plein air» «Huile d’olive, tabasco et sanglier»: 46 000 et 1,5%

«Constructions écologiques» «Dans ma maison souterraine»: 33 000 et 1%

«Constructions écologiques» «La yourte»: 62 000 et 1,7%

«Matins cinéma» «À cheval vers l’arbre pendu»: 269 000 et 5,2%

‘Curro Jiménez’ « Le prisonnier des arcades »: 450 000 et 5%

«Odyssée volcanique» «Traversée du Danakil»: 248 000 et 2,2%

« Odyssées volcaniques »: 298000 et 2,5%

Informatif:

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 133000 et 25,7%

‘Nouvelles 24h’: 215000 et 15,3%

‘Newscast 1’: 1 265 000 et 10,9%

‘News 2’: 1 265 000 et 11,4%

Antenne 3

‘Nouvelles du matin’: 77000 et 8,7%

‘Morning news’: 158000 et 12,9%

‘Antena 3 news 1’: 2 221 000 et 19,2%

‘Antena 3 news 2’: 1 744 000 et 16,7%

Telecinco

‘News Telecinco Matinal’: 98000 et 15,5%

‘News Telecinco Matinal’: 148000 et 17,9%

‘Morning Telecinco News’: 233000 et 18,8%

‘Informativos Telecinco 15:00’: 1 728 000 et 14,9%

‘Telecinco News 21:00’: 1 623 000 et 15,4%

Quatre

« Quatre actualités sportives »: 505000 et 4,3%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1163000 et 10,5%

‘laSexta news: Jugones’: 790 000 et 6,8%

‘laSexta noticias 20h’: 650000 et 7,6%

‘laSexta news: spécial’ « Crise du coronavirus »: 503 000 et 5,2%

Chaînes: