«Mulán» n’a pas été en mesure de déployer ses batailles épiques dans les salles de cinéma, du moins en Espagne et dans d’autres territoires concernés, comme les États-Unis ou l’Australie. Une fois que son passage sur les grands écrans dans ces régions a été reporté et condamné, la destination évidente du film était Disney +, et il en a été ainsi, bien que pour le voir, vous devrez payer une somme importante. Dans le cas où vous êtes client de la plateforme et n’êtes pas pressé de voir ce remake, votre patience sera récompensée, puisque il ne faudra pas longtemps pour être disponible sans frais supplémentaires.

Yifei Liu dans ‘Mulán’

Cela a été confirmé par Disney + lui-même dans une section de son site Web américain, où il est précisé ce qu’est exactement l’accès Premium qui vous permet de profiter de « Mulán » à partir du 4 septembre. En plus de souligner son coût -de 29,99 $, converti en Espagne à 21,99 euros-, le date choisie pour inclure le film de Niki Caro dans le catalogue de base de la plateforme: 4 décembre.

Par conséquent, il y aura trois mois de différence entre sa publication prioritaire et la version générale. En attendant, si vous avez opté pour l’option Premium Access, vous pouvez regarder le remake du classique animé autant de fois que vous le souhaitez, à condition de ne pas annuler votre abonnement à Disney +. Cependant, comme indiqué sur le site Internet du service, cet accès Premium ne peut être obtenu que jusqu’au 2 novembre.

Un guerrier à gros budget

Il faudra attendre de voir si cette stratégie hybride est un succès pour Disney, qui dans la pandémie de coronavirus est Il a rencontré un obstacle rigide pour amortir une production d’environ 200 millions de dollars du budget. Le marché qui peut jouer un rôle clé dans cette rentabilité est la Chine, où «Mulán» pourra être vu dans les salles à partir du 11 septembre.