Les Muppets sont de retour avec le cinquième épisode de leur série Disney + Original, «Muppets Now». Dans cet épisode, Scooter doit donner tous les segments téléchargés sur la page Web des Muppets avant le I.T. Le département apporte un changement majeur au logiciel. Miss Piggy est de retour avec son segment « Lifestyle » qui a été dans chaque épisode. Pepe the King Prawn revient pour animer son jeu télévisé très inhabituel. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beeker, nous enseignent la science derrière l’aplatissement des objets. Et, Walter revient enfin avec son segment «Muppet Masters» axé sur Uncle Deadly.

Cet épisode est une énorme amélioration par rapport au quatrième épisode de cette série, mais je ne peux pas dire que ce soit un exploit aussi mauvais que le dernier épisode. Miss Piggy est le seul muppet à avoir un segment dans chaque épisode et ils deviennent beaucoup trop dépendants d’elle. Son segment «Style de vie» a été frappé ou raté, avec un accent sur les succès. Le premier segment de la série avec la thérapie de la gifle était hystérique. Au moment où nous arrivons à cet épisode, ce n’est pas vraiment drôle. Taye Diggs et Linda Cardellini sont aussi formidables qu’elles ne l’ont jamais été, mais il y a eu trop de Miss Piggy cette saison. La seule partie de ce segment que j’ai appréciée a été celle où le chef suédois s’est présenté pour lui apprendre à prononcer certains noms d’aliments. Au moins, il fait une apparition ici car ils ne lui ont pas donné son propre segment cette semaine, bien que ce soit l’une des rares parties toujours amusantes de la série.

J’ai été agréablement surpris de voir le retour du segment «Muppet Masters» de Walter. Nous ne l’avons pas vu depuis le premier épisode et bien que je sois heureux qu’ils ne l’aient pas abusé comme ils ont des segments Miss Piggy, j’aimerais voir plus de variance dans les segments, donc travailler cela plus de deux fois aurait été agréable. Uncle Deadly apprend à Walter à devenir un maître de combat sur scène. Ce n’est en aucun cas un segment spectaculaire, et je ne voudrais pas le voir chaque semaine, mais c’était assez agréable et a contribué à rendre le spectacle différent et moins périmé.

En cinq épisodes, cette émission a produit six segments différents. L’un a couru cinq fois. Les autres ont au moins été tournés. Je me sens comme un disque battu en disant cela, mais ils ont tellement de muppets avec lesquels travailler, ils pourraient facilement créer plus de segments qui seraient plus divertissants. Pourquoi n’ont-ils pas donné à Gonzo ou à Fozzie leurs propres segments? Où était Rizzo le Rat? Et pourquoi Kermit ne se présente-t-il vraiment que pour parler à Scooter entre les segments ou avec Joe du service juridique pour dire aux téléspectateurs de ne pas faire, ce que Bunsen et Beeker font, à la maison?

Je pense que ce spectacle a été amusant, dans l’ensemble, mais a été une série d’occasions manquées. S’il y a une deuxième saison, j’espère que plus de muppets seront intégrés, de nouveaux segments seront créés et nous pourrons faire une pause avec Miss Piggy. Ils disent que l’absence rend le cœur plus affectueux, mais comment pouvons-nous la manquer si elle ne part pas. J’attends avec impatience le prochain épisode, mais j’en veux plus. Je veux mieux. C’est bien, mais ça pourrait être tellement mieux.

Classement:

Série: 4 étoiles sur 5

Episode: 3,5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de cet épisode de « Muppets Now? »

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.





