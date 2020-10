Habitué à d’autres types de formats d’entretiens, Raphael Nadal a accepté le disque insouciant proposé par La Resistencia de Movistar. Et, bien que le ton ne soit pas aussi voyou qu’à d’autres occasions, le joueur de tennis est non seulement sorti gracieusement de sa rencontre avec David Broncano, mais a également mis le présentateur directement dans sa poche.

Se produit généralement. Le champion des 20 majeures est un homme frontal, simple et cultivé qui domine les courtes distances, il n’a donc pas fallu longtemps pour désarmer son interlocuteur, fier champion du Suisse Roger Federer. Au final, Nadal a réalisé ce que probablement aucun autre invité n’avait réalisé jusqu’à présent: une réunion avec un développement cohérent et linéaire. Formel. De plus, les hésitations se sont passées cette fois à l’envers.

Dès le départ, l’athlète a joué chez lui et non dans le bourbier du théâtre Harlequin. L’enregistrement du programme a eu lieu dans son académie de Manacor et a commencé par un échange de balles dans lequel Nadal a joué avec son rival. «Aujourd’hui, j’apprends beaucoup. Je vois des coups que je n’ai jamais vus auparavant … Ton coup droit vient d’un laboratoire, ce n’est pas naturel », dit-il sarcastiquement à Broncano, qui met tout son soin à chaque manœuvre et n’a pas l’air mal, mais finit par haleter et, bien sûr, perdant.

Contrairement à d’autres occasions, le présentateur ne se fie pas à la documentation de ses cartes pour la conférence. En fait, il ne les porte même pas. Cette fois, il contrôle le sujet et l’interviewé, qui répond détendu et détendu. «J’ai fait le calcul», l’avertit Broncano, «et à la fin je pense que tu finiras ta carrière avec 24 mille, Djokovic avec 22 et Federer avec 21…». A quoi Nadal, avec polo, jean et chaussures de sport, avec cette proximité captivante, répond une fois qu’ils ont tous deux pris place: “Donnez-moi le papier, nous avons signé maintenant.”

La conversation coule et, entre autres anecdotes, Nadal raconte que l’incident du coup de Djokovic lors du dernier US Open l’a surpris en jouant au golf; aussi qu’il n’était jamais pressé de grandir et qu’en tant qu’enfant il aimait la vie de n’importe quel autre garçon de la petite ville. «J’allais à la plage et jouerais avec mes amis dans la rue jusqu’à neuf heures du soir», explique-t-il avant de commenter qu’il continue d’utiliser une voiture utilitaire pour se déplacer sur l’île malgré plusieurs voitures de sport provenant de ses mérites sportifs.

Nadal dit aussi que ses biceps ne le font pas mieux jouer ni ajouter plus de force au ballon, et il gagne naturellement le présentateur, le même qui a toujours hissé le drapeau de Federer et qui a assuré l’an dernier le Suisse lors d’une brève rencontre. dans la Magic Box qui donnerait son foie, si un jour il en avait besoin. “La prochaine fois que tu viendras, je te mettrai dans ta chambre, dans laquelle nous avons dédié Roger …”, transmet l’hôte. “Non, maintenant je veux le vôtre, Rafa”, répond immédiatement Broncano à la fin du dialogue.

Donc encore une fois: pointez, set et match pour Nadal.