«Tiger King» a été l’un des attentats à la bombe de 2020. La première de la série documentaire Netflix a coïncidé avec le début de l’emprisonnement et a pu capturer les yeux de millions de téléspectateurs avec son intrigue surréaliste. Mais des mois avant que ce phénomène ne soit contrasté, Kate McKinnon avait déjà lancé une mini-série basée sur ces vrais événements, qui n’a plus eu de problème à trouver une plateforme chargée de la produire.

Kate McKinnon et Carole Baskin

En fait, plus qu’une plateforme, il s’agit trois médias englobés dans la grande structure de NBCUniversal, comme le souligne Deadline. En gratuit, il pourra être vu via NBC, dans le domaine du paiement, il sera diffusé par USA Network et sa maison de streaming sera Peacock, ce qui montre que ce n’est pas n’importe quel projet pour l’entreprisecar il essaiera de concentrer l’attention de toutes les manières possibles.

La fiction qui a finalement reçu le feu vert pour le développement est basée sur la deuxième saison du podcast « Over My Dead Body », qui passe en revue la confrontation entre le propriétaire controversé du zoo Joe Exotic et un ardent défenseur des droits des animaux. animaux, Carole Baskin. McKinnon jouera Baskin qui, comme on le voit dans le documentaire Netflix, avait un sombre passé cet Exotic a essayé d’exploser à tout prix pour se débarrasser d’elle.

Inquiet du résultat

La série nouvellement commandée, qui est en cours d’écriture par Etan Frankel (‘Shameless’), est devenue un casse-tête pour Baskin, qui à l’époque avait déjà critiqué la production Netflix, accusant ses producteurs de « trahison » pour le portrait qui avait été fait d’elle. Cette fois-ci, il essaie de devancer les événements et, comme le souligne ComicBook, il a réagi rapidement à l’annonce de la minisérie McKinnon: «Il ne m’a pas contacté et j’espère qu’il le fera avant de plonger. J’aimerais savoir quel est votre point de vue, ce que vous comptez faire et voir si je peux vous conseiller de quelque manière que ce soit. «