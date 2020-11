Saison 12 de NCIS: Los Angeles et TVLine a interviewé le showrunner R. Scott Gemmill, qui a révélé que la nouvelle saison se déroulerait dans un monde post-pandémique, mais cela ne signifie pas que le drame de CBS être à l’abri des changements requis par la production télévisuelle grâce aux protocoles de sécurité anti-COVID

Dans la saison 11, Sam dit au Maître de la Marine Thomas Argento qu’il avait entaché le nom des SEALs et que sa carrière avait fini . «Nous tenons notre promesse de réaliser cette histoire. Nous suivons cette histoire dans le deuxième épisode de la saison, où cette affaire est jugée et comporte quelques rebondissements. Malheureusement, Catherine Bell ne reviendra pas », déclare Gemmill.«Le plan était de ramener Cat, mais en ce moment, elle est à Calgary pour tourner un film de Noël, puis elle est de retour à Toronto pour Good Witch. Je pense qu’elle ne sera pas de retour à LA avant février, donc nous ne pourrons pas utiliser Catherine avant la nouvelle année. Mais pour être honnête, nous sommes très chanceux et heureux de travailler. Il y a eu tellement de défis. “

Mais si Argento n’apparaît pas dans le deuxième épisode, il est légitime de s’interroger Combien de temps cela a-t-il duré quand il débute cette saison. «J’ai tendance à ne jamais vouloir passer du temps réel là-dessus parce que le moment où nous le faisons, c’est quand j’ai des ennuis. Cependant, nous avons tout mis en place après COVID. Nous traitons la pandémie comme si elle appartenait plus ou moins au passé. C’est comme si nous étions de l’autre côté de ce qui s’est passé, mais c’est certainement frais dans l’esprit de tout le monde. Nous avons dû prendre une décision et j’ai toujours eu le sentiment que notre émission était une sorte de moment d’évasion pour le public. “

Caleb Castille a été promu régulier et a rejoint la famille NCIS«Nous sommes très heureux d’avoir Caleb avec nous. Vous savez, c’était un processus vraiment amusant l’année dernière. Nous avons décidé de trouver un agent plus jeune, ce que nous avons fait deux fois. Nous l’avons fait avec Medalion Rahimi et ensuite nous l’avons fait avec Caleb. Nous avons vu tellement de jeunes acteurs formidables et talentueux, mais Caleb était vraiment spécial et nous sommes très heureux de l’avoir impliqué. “

Mais les téléspectateurs se demandent maintenant avec qui collaborera: «Cette année est tellement différente. Ce qui est clair, c’est qu’il partage l’expérience d’être “le nouveau gars” avec Fatima, et ils se réunissent dans ce genre de relation, mais en raison de COVID et de la distanciation sociale et en essayant de protéger nos acteurs et notre équipe … les partenariats que nous établirions normalement sont assez difficiles cette année. Donc, la plupart du temps, il collaborera avec Fatima, mais de nombreux agents travailleront aussi un peu seuls quand ils le pourront, et c’est juste pour garantir les procédures de sécurité. “

Il y a histoires personnelles pour certains personnages au début de la saison: «D’une certaine manière, à cause de ce qui se passe avec la pandémie et en termes de repenser la façon dont nous tournons les choses et les défis des lieux, nous avons été tellement concentrés sur le personnage, oui pas plus que par le passé ». Gemmill a déclaré à propos des défis rencontrés sur le plateau en raison du COVID.

«Nous avons des choses à voir avec Callen et Anna, qui font beaucoup de bénévolat, aidant les communautés qui ont été durement touchées par la pandémie. Ce travail l’éloigne de Los Angeles, et pendant ce temps Callen se rend vraiment compte à quel point vous lui manquez, au point où elle décide qu’il est peut-être temps pour lui de faire les choses «permanentes» entre eux.

«Nous nous concentrons également sur Sam et Katherine, et leur fille, qui est dans la même académie militaire où il est allé. Nous avons des choses amusantes à faire avec Eric Beale, l’idée est que nous ne le verrons pas avant un moment », conclut-il. Gemmill. Certains fans ont observé que Kensi et Deeks ils ont passé trop de temps au bar la saison dernière et pas assez à la maison. “

Oui. Eh bien, cela deviendra également un problème car ce qui se passe, c’est que nous constaterons qu’à cause de toute la réforme de la police, le travail de Deeks avec le LAPD, sa position de liaison, pourrait être compromis, et ce pour influencez votre travail avec nous. De plus, le bar ne va pas très bien, ils veulent acheter une maison et ils veulent avoir des enfants…. Cela met beaucoup de pression personnelle sur eux, au point où ils doivent décider de fermer le bar et ensuite, quand ils perdront leur emploi, que feront-ils ensuite? Il est soumis à beaucoup de pression, surtout dans la première moitié de la saison, et il a une décision assez importante à prendre », a-t-il déclaré. Gemmill.

NCIS: Los Angeles reviens dimanche 8 novembre sur CBS.

Tvline