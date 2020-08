« Marché central »: 838000 et 7,7%

« Servir et protéger »: 884000 et 8,7%

‘Acacias 38’: 782 000 et 8,6%

‘Le chasseur’: 732000 et 8,4%

‘Direct Espagne’: 569000 et 6,6%

‘Ici la Terre’: 823000 et 9%

« Aimer c’est pour toujours »: 1023000 et 9,6%

«Maintenant je tombe!»: 743 000 et 8%

«Boum!»: 951 000 et 10,9%

‘Pasapalabra’: 1 663 000 et 18,4%

‘Zapping’: 823000 et 7,3%

« Plus de zapping »: 747000 et 6,9%

« Mieux vaut tard: avance »: 572000 et 5,6%

« Mieux vaut tard »: 648000 et 7,2%

« Tout est un mensonge »: 546000 et 4,8%

« Tout est un mensonge bis »: 621000 et 5,8%

«Quatre par jour»: 543 000 et 5,9%

« Quatre par jour à 20h »: 432000 et 5%

« Savoir et gagner »: 726000 et 6,4%

« Grands documentaires »: 459000 et 4,4%

Il comprend:

– «Patagonie sauvage» «Terres assoiffées»: 458 000 et 4,2%

– « La vie secrète des chiens »: 460000 et 4,5%

‘Documenta2’: 350 000 et 3,8%

Il comprend:

– « Des étrangers en nous »: 349000 et 3,8%

– « Strangers within »: 324000 et 3,6%

«Nourriture découverte» «Tofu, distorsion de la ration et du lait a2»: 296 000 et 3,4%

«Nourriture non couverte» «Bananes, viande végétale et chips vertes»: 290 000 et 3,3%

«Paradis à proximité» «Chili: l’aube du monde»: 226 000 et 2,6%

«Constructions écologiques» «Cabanes dans l’arbre»: 161 000 et 1,6%

«Bâtiments verts» «Inverser les courbes»: 225 000 et 2%

«Ayez du salami! « Animaladas »: 11 000 et 2,2%

‘Le programme d’été’: 603000 et 18,1%

« Il est déjà midi »: 1153000 et 13,8%

Antenne 3

‘Unique’: 7000 et 1,3%

« Plus d’un »: 30 000 et 4,3%

«Le miroir public est! été ‘: 421000 et 16,8%

«Plus de miroir public est! été ‘: 450000 et 11,4%

«Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Rayure aux poivrons»: 760 000 et 12%

« La roue de la chance »: 1566000 et 17,3%

Le 1

‘Le matin’: 267000 et 7,8%

«Cocina al punto avec Peña et Tamara» «Crème de gâteau de mariage avec gésiers frits et champignons»: 308 000 et 5,2%

« Bloqué par le mur »: 414000 et 4,3%

Quatre

‘Surferos tv’: 1000 et 0,2%

« Mieux vaut appeler Kiko »: 2000 et 0,2%

«Prends Salami! « Paysans »: 4 000 et 0,4%

« Le scélérat »: 52000 et 2,9%

‘Cobra Alert’ « La formule du futur »: 69 000 et 2,7%

‘Cobra Alert’ «72 heures de peur»: 131 000 et 4,4%

«Cobra Alert» «72 heures de peur (2e partie)»: 239 000 et 6,7%

«Cobra Alert» «Halloween»: 259 000 et 5,7%

‘Le concours de l’année’: 329000 et 4,8%

‘Le concours de l’année’: 444000 et 4,4%

le sixième

« Au cœur de la nuit »: 5000 et 0,8%

‘Unique’: 6000 et 0,8%

«Qui y habite?»: 25 000 et 2,2%

« Qui y habite? »: 76000 et 4,2%

« Crimes imparfaits »: 107000 et 4%

‘Rouge chaud: précédent’: 281000 et 7,9%

‘Rouge chaud’: 712000 et 12%

Les deux

‘Active-2’: 19 000 et 2,8%

« Anglais à la TVE »: 10 000 et 1,2%

« La vie secrète des chats »: 19000 et 1,6%

« Quel animal! »: 31000 et 1,8%

‘Carrefour’: 24000 et 1,1%

‘Documenta2’: 41000 et 1,5%

Il comprend:

– ‘Canal de Castilla, le rêve illustré’: 41000 et 1,5%

«Nourriture découverte» «MSG, noix du Brésil et fleur de sureau»: 59 000 et 2%

«Aliments non couverts» «Vitamine D, viande wagyu et fromage suisse»: 69 000 et 2,2%

«Constructions écologiques» «À contre-courant»: 53 000 et 1,5%

«Constructions écologiques» «Communauté durable»: 59 000 et 1,6%

«Matins cinéma» «L’heure des canons»: 247 000 et 4,7%

«Curro jimenez» «El tío Pedro»: 384 000 et 4,2%

« Le voyage de Joanna Lumley au Japon »: 201000 et 1,8%

Informatif:

Le 1

‘Nouvelles 24h’: 147000 et 28,3%

‘Nouvelles 24h’: 197000 et 13,7%

‘Newscast 1’: 1 230 000 et 10,7%

‘News 2’: 1 332 000 et 12,2%

Antenne 3

‘Info matinale anticipée’: 107000 et 12,1%

‘Morning news’: 248000 et 18,4%

‘Antena 3 news 1’: 2 154 000 et 18,9%

‘Antena 3 news 2’: 1 838 000 et 17,6%

Telecinco

‘Informativos Telecinco Matinal’: 61000 et 9,4%

‘Morning Telecinco News’: 127000 et 15,4%

‘Morning Telecinco News’: 237000 et 17,8%

‘Informativos Telecinco 15:00’: 1 807 000 et 15,8%

‘News Telecinco 21:00’: 1 575 000 et 15%

Quatre

« Quatre actualités sportives »: 489000 et 4,2%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1069000 et 10,1%

‘laSexta news: Jugones’: 737000 et 6,4%

‘laSexta noticias 20h’: 716000 et 8,2%

Chaînes: