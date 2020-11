Si tout le monde connaît les personnages que DC Comics a présentés au fil des ans et surtout grâce à ses adaptations au cinéma et à la télévision, il existe une autre marque sous sa licence appelée Vertigo, qui peu à peu le sont se faire un nom grâce à ses projets de télévision, étant l’un des plus célèbres «Lucifer». Maintenant, une autre série de bandes dessinées Vertigo devrait avoir sa chance sur le petit écran avec “ The Sandman ”, et Selon son réalisateur, il a été révélé que ce serait une série terrifiante.

Il a longtemps été envisagé d’adapter les bandes dessinées de “ The Sandman ” en série, et bien que la série soit passée par une interruption en raison de la pandémie causée par Covid-19, les choses vont bien à nouveau pour la série tant attendue.

Dans les vignettes, «The Sandman» présente la personnification anthropomorphique des rêves eux-mêmes. Cette série de bandes dessinées a été réalisée par Neil Gaiman, et publiée entre 1988 et 1996. Au total, il y a dix numéros, et depuis leur création ils se sont très bien vendus. Netflix n’a pas perdu de temps et a annoncé une adaptation en direct de David S.Goyer.

Sans surprise, l’adaptation de Netflix adoptera une approche moderne et se concentrera sur Morpheus après avoir été emprisonné pendant soixante-dix ans alors qu’il entreprend de rétablir l’ordre dans son royaume déchu et de retourner là où il appartient. En plus que Gaiman est de retour sur le côté créatif de cette série, un point que de nombreux fans ont applaudi.

Maintenant, grâce à une interview qu’il a eue avec Yahoo!, Neil Gaiman, a révélé que “ The Sandman ” serait une série vraiment terrifiante, car, pour la première saison, ils se sont inspirés des histoires les plus terrifiantes de la bande dessinée telles que: ’24 heures ‘,’ Un espoir en enfer ‘,’ Collectors ‘et’ Dream a Little Dream of Me ‘, Ce dernier apparaît John Constantine, sera-ce qu’il fera un caméo dans la série?

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour la série, certaines rumeurs ont suggéré qu’il pourrait atteindre la fin de 2021 ou jusqu’en 2022, mais cela, le temps et les cinéastes le confirmeront.